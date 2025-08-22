Mario García Romo ya mira a 2026 El atleta salmantino ha puesto fin a una temporada en la que apenas ha podido competir. «Este año no se desarrolló como había esperado», se sincera

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 16:02 Comenta Compartir

Mario García Romo no correrá más en este 2025, un año en el que no ha podido rendir como él esperaba debido a los problemas físicos que arrastra desde antes de los Juegos Olímpicos de París el pasado verano. Pero fiel a su forma de entender el atletismo y la vida, ya mira al 2026 con ilusión y ambición.

El atleta de Villar de Gallimazo ha puesto fin a la temporada tras correr una milla en Estados Unidos el 8 de agosto, tras no haber acudido al Campeonato de España y no tener opciones de ir al Mundial. En sus redes sociales, el salmantino ha vuelto a mostrarse tan sincero como siempre para expresar sus sensaciones. Lo que ha pasado en estos últimos meses, mostrando su agradecimiento a familia, amigos y seguidores, y pensando ya en la próxima campaña, en la que espera volver a rendir al máximo.

«Una temporada de retos y aprendizajes. Este año no se desarrolló como había esperado. No pude estar en la línea de salida tantas veces como me habría gustado ni competir al nivel que alcancé en temporadas anteriores. Pero cada obstáculo tiene su propósito, y estoy orgulloso de la disciplina, el compromiso y las decisiones difíciles que mi equipo y yo tomamos en el camino». Así iniciaba su reflexión.

Después, fue el turno de dar las gracias a 'su gente', algo que nunca se olvida de hacer: «Estoy profundamente agradecido a mi familia, a mi novia, a mis amigos y a todos los que me apoyan. Vuestra confianza y vuestros constantes recordatorios de seguir adelante significan más de lo que puedo expresar».

Por último, mira ya al futuro: «Volveré en 2026, con piernas más frescas, una mente más clara y una renovada motivación para rendir al máximo. Hasta entonces, seguiré disfrutando del deporte desde la distancia y apreciando las actuaciones extraordinarias de amigos y rivales en el camino hacia el Campeonato del Mundo en Tokio. Cerrar la temporada en el 'Sir Walter Miler' ha sido un honor. Es uno de los mítines más únicos e inspiradores en los que he participado, gracias a todos los que hacen posible este evento en Raleigh».

Ampliar Mario García Romo, tras correr el 8 de junio en Rehlingen.

Cierra la temporada con cinco carreras y sin poder ir a las grandes citas

Mario García Romo volvió a las pistas tras los Juegos el 2 de marzo, haciendo de liebre en el Last Chance para su compañero y amigo Yared Nuguse. Pero fue el 26 de abril cuando llegó la primera competición de verdad, en la milla Benjamin Franklin de los Penn Relays, que completó en 3:57.59.

Su estreno en los 1.500 llegó el 24 de mayo en el Track Fest en Los Ángeles, donde hizo la que ha quedado como mejor marca del año: 3:38.65. Su primera aparición en Europa fue en Rehlingen (Alemania) con 3:40.31, y dos semanas después en Dessau casi calcó el tiempo: 3:40.49.

Después de renunciar a acudir al Campeonato de España en Tarragona, el atleta de Villar de Gallimazo cerró la campaña el 8 de agosto en Raleigh (Estados Unidos) con un tiempo de 3:56.12 en la milla del Sir Walter Miler. a.g.s.