El Madrid remonta al Mallorca y suma un nuevo triunfo (2-1)

El Real Madrid remontó en 73 segundos entre los minutos 37 y 38, con goles de Arda Güler y Vinícius Jr., el tanto que adelantó al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu marcado por Vedat Muriqi. Los de Xabi Alonso pudieron obtener más renta pero les faltó más efectividad.

La racha sin encajar del Real Madrid duró hasta el minuto 18 de la tercera jornada, cuando la cerró un gol de cabeza de Vedat Muriqi, tras un saque de esquina de Pablo Torre.

Al equipo de Xabi Alonso le anularon dos tantos a Kylian Mbappé por fuera de juego y remontó en un minuto tras una acción de estrategia que culminó Güler y una acción individual de Vinícius.

