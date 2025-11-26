Luis Carlos González consigue en Italia la tarjeta para el Alps Tour 2026

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:34 Comenta Compartir

Luis Carlos González está de enhorabuena. El golfista abulense afincado en Salamanca logró un destacado resultado en la Final de la Escuela de Clasificación del Circuito Profesional del Alps Tour, consiguiendo la tarjeta condicionada de Categoría 8 para jugar en la mayoría de torneos del Circuito Europeo el próximo año.

Luis Carlos González finalizó el torneo, disputado en el Golf Nazionale de Roma, en la 45ª posición, después de superar en corte las dos primeras jornadas, con un total de 218 goles (69+77+72).

Su resultado tuvo más mérito debido a que jugó en Italia lesionado: «Llegué allí el lunes previo y empezando a entrenar sentí un pinchazo en el hombro que se extendió hasta el codo y me obligó a parar. Estuve dos días recibiendo tratamiento con los fisios y sin poder entrenar, y me siguieron tratando durante la competición. Decidí no retirarme y jugar con dolor porque ese torneo determinaba si iba a poder jugar o no en Europa la próxima temporada», explicaba.

Este era uno de sus grandes objetivos de la temporada 2025: «Con ese puesto 45º obtuve la Categoría 8, que me permitirá jugar prácticamente todo salvo algún torneo de participación reducida porque está compartido con otro circuito».

En Tailandia, aunque considera que llegará ya con los deberes hechos, intentará lograr la Categoría 1 o 2 para poder disputar también el Circuito Asiático.

