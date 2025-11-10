Lucía Sánchez y Veselin Topalov, subcampeones de Europa de ajedrez corporativo La joven ajedrecista de Alba de Tormes y el excampeón del mundo afincado en Salamanca realizaron un gran torneo con el Agrofert búlgaro

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:15

La joven ajedrecista de Alba de Tormes Lucía Sánchez y el excampeón del mundo Veselin Topalov, afincado en Salamanca, se han proclamado subcampeones de Europa de ajedrez corporativo el pasado fin de semana formando parte del Agrofert de Bulgaria, según informa el C.D. Ajedrez Salamanca.

La localidad francesa de Asnières-sur-Seine, a las afueras de París, acogió los días 7 y 8 de noviembre el Campeonato de Europa de Ajedrez Corporativo, organizado por la Federación Europea de Ajedrez. La cita reunió a 54 importantes empresas de 13 países del continente, entre ellas Google, PwC, KPMG, UBS, Bank of France, Dassault, Société Générale, Leonard o EBRD, entre otras.

En total participaron 242 ajedrecistas, con un nivel excepcional: 18 Grandes Maestros y 23 Maestros Internacionales, entre ellos figuras de talla mundial como el propio Veselin Topalov o el ucraniano Igor Kovalenco, reciente campeón de Europa por equipos y medalla de oro al mejor tablero en el campeonato disputado en Batumi (Georgia) el pasado octubre. Kovalenco formaba parte del Greco, que se ha hecho con el título.

El equipo búlgaro Agrofert, pese a empatar a puntos con los ucranianos, terminó subcampeón por menor número de victorias, aunque con el mérito de haber sido el único invicto del torneo. Bajo el liderazgo de Topalov, que reside desde hace años en Salamanca, el conjunto contó también con la participación de Lucía Sánchez Elena, quien firmó una actuación destacada en la cita continental.