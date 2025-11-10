Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lucía Sánchez y Veselin Topalov, con sus compañeros de equipo en el Europeo.

Lucía Sánchez y Veselin Topalov, subcampeones de Europa de ajedrez corporativo

La joven ajedrecista de Alba de Tormes y el excampeón del mundo afincado en Salamanca realizaron un gran torneo con el Agrofert búlgaro

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:15

Comenta

La joven ajedrecista de Alba de Tormes Lucía Sánchez y el excampeón del mundo Veselin Topalov, afincado en Salamanca, se han proclamado subcampeones de Europa de ajedrez corporativo el pasado fin de semana formando parte del Agrofert de Bulgaria, según informa el C.D. Ajedrez Salamanca.

La localidad francesa de Asnières-sur-Seine, a las afueras de París, acogió los días 7 y 8 de noviembre el Campeonato de Europa de Ajedrez Corporativo, organizado por la Federación Europea de Ajedrez. La cita reunió a 54 importantes empresas de 13 países del continente, entre ellas Google, PwC, KPMG, UBS, Bank of France, Dassault, Société Générale, Leonard o EBRD, entre otras.

En total participaron 242 ajedrecistas, con un nivel excepcional: 18 Grandes Maestros y 23 Maestros Internacionales, entre ellos figuras de talla mundial como el propio Veselin Topalov o el ucraniano Igor Kovalenco, reciente campeón de Europa por equipos y medalla de oro al mejor tablero en el campeonato disputado en Batumi (Georgia) el pasado octubre. Kovalenco formaba parte del Greco, que se ha hecho con el título.

El equipo búlgaro Agrofert, pese a empatar a puntos con los ucranianos, terminó subcampeón por menor número de victorias, aunque con el mérito de haber sido el único invicto del torneo. Bajo el liderazgo de Topalov, que reside desde hace años en Salamanca, el conjunto contó también con la participación de Lucía Sánchez Elena, quien firmó una actuación destacada en la cita continental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arduo trabajo para reparar el poste dañado mientras las dos heridas en el accidente mortal de Garrido siguen en la UCI
  2. 2 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  3. 3 Dos mujeres y dos niñas heridas en un accidente entre dos coches en la avenida de los Cedros
  4. 4 Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la misa de la Almudena
  5. 5 Detenido en Salamanca tras agredir a su pareja con un tenedor: quiso atacarla en un ojo y acabó hiriéndola en la nariz
  6. 6 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  7. 7 Así nació el cazapolen que revolucionó la apicultura española: «Se propuso producir para los franceses y cosecharon 1.300 kilos»
  8. 8 La Unión Federal de Policía denuncia una brutal agresión a dos policías de Alcalá de Henares
  9. 9 Un balance negro: 15 muertos en las carreteras salmantinas desde enero
  10. 10 Los tres pueblos de Salamanca que tendrán nuevos gimnasios portátiles

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Lucía Sánchez y Veselin Topalov, subcampeones de Europa de ajedrez corporativo

Lucía Sánchez y Veselin Topalov, subcampeones de Europa de ajedrez corporativo