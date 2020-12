Las primeras ocho jornadas dan pistas de cómo pueden cambiar los equipos salmantinos en Segunda División B en el próximo mercado de invierno. Analizando el minutaje de los futbolistas en este primer tramo de temporada se pueden sacar conclusiones de que ya hay muchos futbolistas, en especial en el Salamanca, que están en rampa de salida.

El que menos minutos ha jugado en el Salamanca ha sido el delantero argentino Cristian Duma, que solo suma 14 minutos ante el Celta B en el Helmántico, donde además no mostró mucho ya que el equipo estaba ya hundido perdiendo 0-3. El argentino llegó tarde y tardó varias semanas en coger la forma y cuando la tuvo no tuvo minutos.

En esa parte baja de la lista de minutos del Salamanca aparecen Clay Silvas, con 45 minutos, pero es del filial, o Fernando Monárrez que fue despedido por enfrentarse a aficionados con solo 155 minutos. Con solo un minuto más está el capitán Antonio Amaro que tras superar su lesión se ha vuelto a hacer con un sitio en el once inicial el pasado domingo en el derbi en el Reina Sofía ante el Unionistas.

Con pocos minutos destaca el caso del colombiano Anderson Arroyo que por problemas burocráticos solo ha podido estar disponible los últimos tres encuentros, de los que ha sido titular en los tres aunque en el del derbi fue sustituido al descanso. Tras el parón tendrá oportunidades de ayudar más al equipo.

En el análisis del minutaje del Salamanca destaca que esté Sergio Egea o Rafa Dueñas al mando en las alineaciones siempre están Candelas y Sergio Molina y nueve más. Lo han jugado todo en este arranque de competición.

CONFIANZA EN LA DEFENSA DEL UNIONISTA

Confianza en la defensa. En el Unionistas Hernán Pérez aunque ha ido variando su once cuenta con un grupo de seguridad en facetas defensivas. El meta Serna, los centrales Ramiro y Mario, y el lateral izquierdo Jon Rojo lo han jugado todo, mientras que a Marín, el lateral derecho titular, solo han faltado 30 minutos para completar los 720 minutos que acumulan sus compañeros. Estas es una de las principales bases del éxito del Unionistas ya que la solidez defensiva es la clave para su liderato en la tabla.

En la otra cara de la moneda está el salmantino Diego González que todavía no ha jugado ningún minuto en los primeros ocho encuentros de Liga. En verano estuvo muy cerca de salir cedido y en este mercado de invierno podría buscar minutos en forma de cesión. El que no ha jugado en Liga nada es el meta Ruly ya que Serna ha defendido la portería todos los minutos que se han disputado hasta la fecha. Otro salmantino, David Gallego, solo ha tenido 43 minutos, pero en su caso no se espera que esté en la rampa de salida y es que siempre acaba teniendo oportunidades a lo largo de la temporada.

LAS LESIONES, EN EL CD GUIJUELO

En el Guijuelo, la escasez de minutos se centra en los lesionados Lolo Plá y Dan Ojog, con 110 y 85 minutos, respectivamente, además de Manu Molina que todavía no ha podido ni debutar por lesión. Llama mucho la atención el caso del contrastado lateral derecho Andrés, que llegó en verano como un refuerzo de campanillas y que solo ha jugado 53 minutos repartidos en tres encuentros. Los hermanos Montes por los malos resultados y las lesiones han tenido que mover mucho el árbol de las alineaciones y solo el defensa central Josín lo ha jugado todo en las primeras ocho citas del campeonato liguero.