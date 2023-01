Lorenzo Santolino aumenta el ritmo y acaricia el ‘top ten’ del Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) se ha puesto a un paso del ‘top ten’ provisional del Dakar tras una etapa de nuevo maratoniana, pero en la que ha puesto una marcha más y, sin arriesgar, ha aumentado el ritmo. El salmantino sigue ganando enteros y se consolida entre los mejores de un rally en el que su compañero Arith Noah ha visto el lado duro de la carrera y se retira lesionado tras una fuerte caída.

La etapa de este día 4 de enero, cuarta jornada, ha sido la primera de los dos bucles que se van a hacer con origen y destino en Ah’il. Este miércoles, 425 kilómetros de especial y 148 de enlace con dunas gigantes y pistas arenosas y la sorpresa del cambio que ha dado el terreno por las fuertes lluvias que caen en la zona desde hace días. Un inconveniente que sumar a las bajas temperaturas en estas latitudes, que están haciendo más difícil todavía la carrera a los participantes en moto.

El salmantino salía en el puesto trece tras el resultado del día anterior, pero poco antes de llegar al primer centenar de kilómetros ya estaba entre los diez mejores tiempos, donde se ha mantenido hasta la llegada a meta. Allí ha marcado el noveno mejor tiempo, pero las bonificaciones variaban la clasificación y le daban el décimo puesto, a 10.26 del ganador. Eso le valía para subir una posición más en la general para quedarse undécimo, a doce segundos del piloto que ocupa el décimo puesto de la provisional. La victoria del día, para Joan Barreda (Honda), mientras Sanders (Gas Gas) es líder con Santolino a 28.37 minutos.

“Otro día más en el final. Un día duro, muchos kilómetros hoy, mucha arena, dunas, hierba de camello, zonas bacheadas de velocidad media... También algunas pistas arenosas y rápidas en las que me lo he pasado muy bien, era muy divertido”, ha comentado.

“He intentado imponer un ritmo cómodo, pero alto, sin entrar en zona de peligro, aunque con la cantidad de kilómetros que hay y el terreno algún sustito de llevas, pero bueno, dentro de los límites. He ido yo solo en pista hasta el repostaje, que he cogido a Walkner, he pasado delante y he llevado yo el ritmo, creo que está dolorido de la mano. Ha sido positivo, no sé los resultados, pero la verdad es que me lo he pasado bien”, ha relatado sobre la etapa de la jornada.

Este día 5 de enero, quinta etapa, el segundo de los dos bucles que se van a hacer con origen y destino en el vivac de Ah’il, con 373 kilómetros de especial y 270 de enlace. La etapa va a ser 100% arena, con algo de hierba de camello, en sus diferentes versiones. Habrá pequeñas dunas para empezar, pistas arenosas más abiertas salpicadas de dunas que serán como un slalom final para ganar tiempo.