Todo listo en La Valmuza Golf para el II Open de Ferias Este jueves ha tenido lugar la presentación de los equipos para el torneo que se celebrará durante el fin de semana

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:12

El II Open de Ferias de Salamanca, organizado por Grupo Andrés en La Valmuza Golf con Vredestein Tyres como patrocinador principal, ya está en marcha. Este jueves ha tenido lugar la puesta de largo en un acto celebrado en el Centro Comercial El Tormes, donde han sido dados a conocer los veinte equipos que durante todo el fin de semana lucharán por la victoria. La capa charra, que se llevará el ganador individual, y los polos personalizados de juego han presidido la presentación.

David Mingo, vicepresidente primero de la Diputación, ha sido el encargado de dar la bienvenida a todos los participantes y después ha tomado la palabra Alberto Dávila, gerente de La Valmuza Golf, para desgranar todos los detalles de un evento que juntará durante estos días golf, networking y gastronomía.

Además, la solidaridad volverá a tener un lugar destacado y la organización de La Valmuza Golf ha decidido donar 10 euros por cada jugador para la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca, que además estará representada por un equipo.

Los veinte equipos participantes han sido presentados, comenzando por el de Grupo Andrés, con Eustaquio Andrés en él, y terminando con el de Perfumerías Avenida, ganador de la primera edición y que en su polo de juego lucirá un botón charro para reconocerlo como tal.