La selección sub-20 de la salmantina Carmen Álvarez, campeona del mundo

Otro balón a la espalda de Japón provocó el fallo de la zaga para permitir que a Salma Paralluelo no le temblase el pulso y batiese con calma a Ohba diez minutos después. Y sin casi poder digerir el 2-0, las japonesas encajaron el tercero, tras un penalti que también anotó la nueva jugadora del FC Barcelona.

La selección tuvo que luchar el quitarle la corona a unas japonesas que no se rindieron a pesar de que fueron desarboladas y castigadas severamente en la primera media de juego. Luego reaccionaron y encerraron a su rival , que lo pasó muy mal la hora restante, más por el agobio que por ocasiones reales.

La selección española femenina sub-20 en la que milita la salmantina Carmen Álvarez se proclamó este domingo nueva campeona del mundo sub-20 tras derrotar por 3-1 en la final del Mundial disputado en Costa Rica a Japón, defensora del título y ante la que se tomó la revancha de lo sucedido hace cuatro años. Álvarez no disputó ningún minuto en la final, pero ha tomado parte en dos de los seis partidos disputados.

Pero a partir de ahí, el partido cambió totalmente. El combinado asiático no se rindió y logró por fin arrebatarle la pelota a una España que ya no pudo asomarse al área rival prácticamente en lo restante del encuentro. Sugisawa tuvo una buena ocasión para meter a las suyas en el partido antes del descanso, pero su disparo se fue cerca del palo, y el equipo de Futoshi Ikeda dio un par de avisos más para avisar de que no estaba del todo acabada la final.

Y esta advertencia tuvo su confirmación nada más reanudarse la segunda parte. En una jugada a balón parado, Amano batía a Font y llevaba algo de inquietud en el bando español, que comenzó a sufrir mucho con la velocidad y presión de su rival.

Bartel y Ariadna Mingueza se quedaron sin el balón y Gabarro y Paralluelo no pudieron ya ni amenazar. El partido se jugaba siempre en el campo de una España que sufría por ambos costados, pero que se sujetó entonces en el trabajo de la capitana Ana Tejada y de Silvia Lloris. Japón apretó, pero no encontró el premio de un nuevo gol que llevase los nervios al equipo de un Pedro López que reaccionó cambiando a tres centrales para controlar mejor el final de un duelo que entra en la historia del fútbol femenino español.