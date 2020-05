–Hay opiniones para todos los gustos con la manera en la que la RFEF ha determinado los ascensos para las ligas que no se han podido terminar.

“El fútbol femenino ha pegado un gran cambio y con la llegada del Real Madrid más todavía. Cuantos más equipos de renombre haya mucho mejor para nosotras”

–Cuantos más equipos de prestigio y renombre entren a formar parte del femenino mucho mejor. Habrá gente que solo con los nombres nos verá y eso nos va a dar un plus.

–Cuando llegué a Badajoz no tenía conocimiento de lo que era pero es verdad que ha habido un boom. Ha habido un cambio increíble y todavía lo estoy asimilando, aunque es algo que nos merecemos.

“La pasada temporada nos quedamos con el sabor agridulce de no poder subir contra el Tacón y estamos esperando para poder celebrarlo en condiciones”

–De Salamanca se fue con 18 años. ¿Sigue también el crecimiento en su ciudad?

–Por desgracia cuando jugaba allí no pude hacerlo en el Helmántico. Algunas compañeras que quedan me cuentan el cambio de haber jugado partidos allí y por la Supercopa, con toda la gente que ha ido.

–¿Es fácil compaginar el fútbol y los estudios?

–Siempre he dicho que si aprovechas el tiempo puedes con todo. La carrera de Medicina no es fácil y gracias a Dios la estoy acabando. Me gustan mucho las dos cosas e intentaré seguir dedicándoles tiempos.