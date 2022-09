La demanda de Leo Messi en su renovación fallida con el Barcelona

El delantero argentino Leo Messi solicitó un número de exigencias, como varios bonus económicos, la reducción de su cláusula de rescisión a una cifra simbólica o de tinte exclusivamente personal, al por entonces presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu para renovar su último contrato con el conjunto catalán, según publica este miércoles ‘El Mundo’.

El ‘10’ había renovado en 2017 hasta el 30 de junio de 2021 con el Barça, pero finalmente, tras una amenaza de irse en el verano de 2020, no llegó a un acuerdo con el club en medio de los problemas con su situación económica y tuvo que marcharse en agosto de 2021, fichando días después por el Paris Saint-Germain francés.

Ahora, más de un año después, ‘El Mundo’ da a conocer varias de las exigencias que el de Rosario y su entorno, encabezado por su padre y representante Jorge, después de haber podido acceder a los ‘emails’ y documentos de la negociación. Según señala el diario, el padre del jugador llegó a escribir en un ‘email’ a la ‘Family office Leo Messi’, la oficina que gestiona la carrera deportiva y económica del rosarino, que había que forzar a que el club sintiese “el peso de la espada sobre su cabeza”.

Así, entre sus condiciones para renovar por tres años, “con posibilidad de prórroga unilateral” por parte del argentino, este demandaba, a nivel económico, recuperar los recortes por la pandemia en los años siguientes con intereses del 3 por ciento, un bonus de 10 millones de euros por la firma del contrato, a pagar tras el final de la temporada de 10 millones de euros (a pagar el 30/6/2023), o poder dejar el club cuando quisiese mediante una cláusula simbólica de 10.000 euros, cuando estaba fijada en 700 millones.

Estas dos últimas solicitudes no fueron aceptadas por el presidente blaugrana. “Sería de difícil interpretación una nueva cifra y no quiero que nadie diga que nos hemos puesto de acuerdo para dejar la puerta abierta a Leo. Aunque sabemos que nunca se irá, hay demasiada gente mal pensada”, aseguró en un correo Bartomeu, aseverando que, en relación al bonus, no podían “pactar más” por el impacto del coronavirus y que sólo podrían planteárselo si volvían “a los niveles de ingresos de 1.100 millones”.

Además, entre otras exigencias estaban que si se producía la rescisión del contrato antes de su expiración, se garantizaba el cobro de las cantidades aplazadas de la temporada 2020-2021 a través de una indemnización, donde se incluían esas cantidades, más intereses, o que su retribución aumentaría si se producía una subida de impuestos en España

Pero además, Messi realizó otro tipo de peticiones como el que su familia y la del delantero uruguayo Luis Suárez contasen con un palco privado en el Camp Nou o disponer de un vuelo en avión privado para toda la familia a Argentina en Navidad. También la renovación de Pep Costa, amigo personal del de Rosario, y un compromiso para que se abonasen las comisiones pendiente de pago de Rodrigo Messi, hermano del delantero.