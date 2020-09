Kämna vence en solitario en una jornada de media montaña, en la que Roglic continúa como líder

El ciclista alemán Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) ha ganado este martes la etapa 16 del Tour de Francia, disputada entre La Tour-du-Pin y Villard-de-Lans sobre 164 kilómetros, siendo el más fuerte de una fuga y en una jornada en la que no se movió la clasificación general pese a su perfil montañoso.

Parecía que la nutrida escapada, que tuvo 23 integrantes en cuanto se hizo sólida, serviría al Ineos Grenadiers para lograr un triunfo de etapa que limpiara su imagen en esta ronda gala, pero pese a Richard Carapaz y sus ataques constantes fue Kämna, segundo en la etapa 13, quien se quitó el malo sabor de boca con un triunfo incontestable.

Entre los aspirantes a la general provisional, liderada por el esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), no hubo cambios. Se esperaba que Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana (Arkéa) o Guillaume Martin (Cofidis) atacaran para meterse en la pelea de nuevo, tras lo sucedido en el Grand Colombier, pero no sucedió así y Roglic y su equipo controlaron bien el escenario.

El único movimiento lo hizo el UAE-Team Emirates de Tadej Pogacar, segundo clasificado en la general, a 40 segundos de Roglic, ya a falta de dos kilómetros para la meta, en la subida final a Villard-de-Lans. Previamente, en el gran puerto de la jornada (Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte), ni un movimiento destacado.

Sólo al final tensó la cuerda Tadej Pogacar y ello descolgó a Nairo Quintana, que sigue lejos de su mejor estado de forma. Y, en los metros finales, como si de un esprint llano se tratara, atacó Miguel Ángel López (Astana) buscando arrebatar a Rigoberto Urán (EF) el tercer puesto en la general. Cogió metros de margen, pero entraron con el mismo tiempo.

Quien se desconectó del todo fue Egan Bernal (Ineos), que se dejó ir al grupo de cola, quizá buscando recuperar las fuerzas que no tiene y dejar de ser un peligro para, en etapas venideras, buscar un triunfo parcial. Igual que intentó hacer en esta jornada Carapaz, pero flaqueando al final.

Así, la batalla fue por el triunfo de etapa. Costó que la fuga se consolidara, pero finalmente fueron 23 los valientes que trabajaron para obtener el visto bueno del pelotón. Llegaron a rodar con casi 14 minutos de margen, y los más fuertes empezaron a cambiar de ritmo y atacar para ir reduciendo el grupo cabecero.

Entre los mejores, Carapaz. Se marchó con Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Kämna y Sébastien Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) y en las rampas del Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte fue reduciendo al grupo. Pero Kämna, pegado a su rueda, atacó a 300 metros de la cota y le dejó atrás.

El alemán, gran rodador, ya no dio margen al ecuatoriano para atraparle. Atrás no hubo entendimiento, con el campeón suizo Reichenbach y Alaphilippe fundidos. Kämna abrió hueco, tanto que Carapaz no tuvo margen, en los tres kilómetros de la tendida subida final, de animarse a contraatacar.

De cara a mañana, la ‘etapa reina’ sí debería tener movimiento en la lucha por el maillot amarillo. Con salida en Grenoble y llegada a Méribel, Col de la Loze, sobre 170 kilómetros, el grupo se enfrentará al binomio Col de la Madeleine y Col de la Loze, dos ‘HC’ que eran y son vistos como los jueces de esta ronda gala.