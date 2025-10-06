Las Jornadas de Montaña de CharrAventura traerán a Salamanca a tres deportistas de élite Javi Guzmán, Maigua Ojeda y José Trejo compartirán sus experiencias los días 22, 23 y 24 de octubre en Vistahermosa

La Gaceta Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 17:40 | Actualizado 17:49h. Comenta Compartir

El Centro Integrado de Vistahermosa acogerá los próximos días 22, 23 y 24 de octubre, a las 20:30 horas, la undécima edición de CharrAventura, las jornadas de montaña y aventura organizadas por el Grupo Salmantino de Montaña (GSM), junto a los clubes Salandar, B612 y Acción Charra de Escalada (ACHE). El encuentro, que se ha consolidado como una cita de referencia nacional desde su primera edición en 2014, traerá a la capital salmantina a Javi Guzmán, escalador y guía; Maigua Ojeda, pionera del ultratrail español; y José Trejo, explorador polar extremeño, tres deportistas de élite que compartirán sus hazañas más extremas.

Programación

Miércoles 22 de octubre, 20:30h - Javi Guzmán

Escalador, alpinista y guía de aventura originario de la Sierra de Madrid, Guzmán fue el guía de escalada más joven de España. Con más de una década de trayectoria, ha sido Campeón de la «Liga Rallyes 12 Horas de Escalada» en múltiples ocasiones, ostenta récords nacionales y ha formado parte del Equipo Español de Alpinismo. Su palmarés incluye vías exigentes, paredes emblemáticas y expediciones en cordilleras de Europa, América y Asia.

Jueves 23 de octubre, 20:30h - Maigua Ojeda

Atleta de ultrarresistencia, entrenadora y escritora que ha hecho historia al convertirse en la primera mujer española en completar y ganar el exigente circuito internacional 4 Deserts Grand Slam Plus, recorriendo más de 1.250 kilómetros en algunos de los entornos más extremos del planeta. Lidera proyectos de empoderamiento femenino en la montaña como Lobxs Trail y es autora del libro Elegí vivir, donde comparte su experiencia vital y deportiva.

Viernes 24 de octubre, 20:30h - José Trejo

Aventurero extremeño originario de Badajoz, especializado en expediciones polares y retos de ultradureza física y mental. Entre sus logros destacan los 480 km recorridos en 10 días cruzando el Lago Baikal en Siberia bajo temperaturas de −20 °C y vientos huracanados, y la travesía «Spitzberg 80‑22», en la que completó 280 km en 21 días por el archipiélago ártico de Svalbard, soportando -30 °C y la amenaza de osos polares.

Cada sesión comenzará con la proyección de un audiovisual sobre las experiencias de los protagonistas, seguido de un diálogo abierto con los asistentes. Una oportunidad única para conocer de primera mano las hazañas, motivaciones y filosofía vital de estos deportistas de élite.

La entrada a las jornadas requiere invitación, que podrá recogerse a partir del viernes 17 por un donativo de 1 euro en los siguientes espacios colaboradores: Centro de Escalada La Ola y Deportes Alonso.

Desde 2014, CharrAventura ha logrado atraer a algunas de las figuras más prestigiosas del panorama internacional del montañismo y la escalada. Por estas jornadas han pasado nombres como Alberto Ayora, Juanjo San Sebastián (Al filo de lo imposible), Joao Garcia (el único alpinista portugués en coronar los 14 ochomiles), Jordi Tosas, los hermanos Pou, Dani Andrada, Silvia Vidal (ganadora del Piolet de Oro en 2021), Edu Marín, Álex Txikón, Denís Urubko y Pipi Cardell, entre otros.

Temas

Salamanca

Vistahermosa