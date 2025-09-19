Joan Cadena gana en Babilafuente y es el primer líder de la Vuelta a Salamanca Un grupo de 14 ciclistas, que se fue seleccionando, fue el encargado de pelear por el primer triunfo que se llevó el corredor del High Level Gsport

Jaime García Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:30

Rápida y sufrida jornada inicial, que pese a no presentar excesiva dureza sí rompió la carrera por las fuertes rachas de viento. Un grupo de 14 ciclistas, que se fue seleccionando, fue el encargado de pelear por el primer triunfo que se llevó Joan Cadena (High Level Gsport).

A las 16 horas se ponía en marcha, tras la presentación de equipos en Cantalpino, la primera etapa de la Vuelta a Salamanca con 146 kilómetros por delante. En el corte de cinta estuvo el alcalde Manuel Hierro. Más de 100 corredores echaron a rodar buscando un gran resultado en un día de meteorología complicada. Aguantaba la lluvia pero ya desde los primeros compases, el viento rompió el pelotón principal.

Los dos primeros valientes que formaron la fuga fueron Nicolás Guzmán (Hostal Latorre) y Diego Lei (Avimosa Chozas). Por detrás saltaron José Autrán (Froiz), Joan Martí Bennassar (High Level Gsport), Jordi Artigues (Cortizo) y Eder Izcara (Perseus Zabalgarbi), que terminaron uniéndose a la cabeza en el kilómetro 45 de carrera.

Pese a tratar de hacer camino, la reacción del pelotón por detrás impidió que se mantuviera ese intento y el pelotón se rompió con apenas 40 corredores que neutralizaron a la fuga. Quedaba aún mucha carrera, pero quedó claro que el pelotón cabecero se iba a seguir seleccionando.

En las cercanías del primer paso por meta, se destacó un grupo de 14 ciclistas con Bernardo Cambareri y Andrés Mancipe (Lasal Cocinas Grupo ODL), José María Martín y Pablo Leno (Extremadura Pebetero), Miguel Moya y Joan Cadena (High Level Gsport), Manuel Rodríguez y José Autrán (Supermercados Froiz), Ekai Morrás (Telco ON Clima Osés), Gari Ugarte (Euskadi Fundazioa), Pablo Lospitao y Aimar Erostarbe (Caja Rural ALEA), Maksym Bilyi (Cortizo) y Mario Anguela (El Bicho Plataforma Central).

El pinchazo de Rodríguez (Froiz) le eliminó de la pelea, mientras que Bilyi (Cortizo) sí pudo solventar una avería similar. Pero los pasos de montaña en el circuito final fueron eliminando corredores de esa cabeza de carrera, que rodó a más de 3 minutos del primer pelotón. Llegaron a la línea de meta 10 ciclistas con un Joan Cadena (High Level Gsport) que pudo levantar con claridad los brazos para convertirse también en el primer líder de la Vuelta a Salamanca.

Estuvieron en la entrega de premios Carmen Gómez, alcaldesa de Babilafuente; Manuel Palomero, teniente de alcalde; Victor Pérez, concejal; Oché Alonso, director de carrera; y Agustín Tamames, homenajeado en esta edición de la prueba. El maillot amarillo corresponde al ganador de hoy Joan Cadena (High Level Gsport), así como el maillot de la regularidad y el de mejor sub-23. El mejor escalador es José Autrán (Supermercados Froiz), las metas volantes las lidera Bernardo Cambareri (Lasal Cocinas Grupo ODL), los esprints especiales son para Ekai Morrás (Telco ON Clima Osés), el mejor castellanoleonés es Sergio Romeo (Finisher) y el mejor salmantino, José María Cuella (Tenerife BikePoint). El mejor equipo de la primera etapa es el High Level Gsport.

Este sábado la Vuelta a Salamanca afronta su segunda etapa y jornada reina, con 126 kilómetros que unirán La Alberca y Ledrada. Un recorrido rompepiernas que incluye el paso por la salida de nuevo a mitad de carrera, y el encadenado de Miranda del Castañar y Cristóbal, antes de los repechos camino a Ledrada, donde seguramente salga ya de líder el ganador final de la prueba. Terreno durísimo en el que la estrategia y las fuerzas de los ciclistas serán claves para la general de esta Vuelta a Salamanca.