Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaime Lizana, en Abu Dabi.

Jaime Lizana regresa de Abu Dabi con la medalla de plata

El púgil de la Escuela Élite perdió en la final del Mundial contra el kazajo Kuandykov Batyrkhan

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:37

Comenta

Jaime Lizana culminó su excelente participación en el Campeonato del Mundo de Kickboxing en Abu Dabi con una medalla de plata en la categoría Full Contact - 67 kg. El púgil de la Escuela Élite cayó en la final frente al kazajo Kuandykov Batyrkhan.

Después de un primer asalto muy igualado, en el que el salmantino pudo recibir algún punto más, su rival estuvo más acertado, demostrando que había aprendido la lección tras haberse enfrentado ambos hace dos años. Además, Lizana tuvo que ir arriesgando cada vez más y lo aprovechó Batyrkhan para seguir decantando el combate a su favor.

De esta forma, Jaime Lizana se despide del Mundial de Abu Dabi tras haber ganado al italiano Mattia Amatuzio, al finlandés Maunu Tatu y al alemán Eugene III, cediendo su corona solamente ante Batyrkhan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
  2. 2 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  3. 3 La reina Letizia vuelve a Salamanca
  4. 4 Los centros de salud, a tope por la gripe A: ¿es efectiva la vacuna ante la variante K?
  5. 5 Pillada una joven tras subirse a uno de los elefantes navideños y subirlo a las redes sociales
  6. 6 Un bar gratuito para llenar de vida un pequeño pueblo: «Es muy necesario para los que vivimos aquí»
  7. 7 La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años con un posible ictus en Valero
  8. 8 Nueva colisión entre un patinete y un turismo en Salamanca
  9. 9 Confirmados los dos primeros casos de peste porcina africana en España desde 1994
  10. 10 ¿Por qué es tan grave la aparición de la peste porcina africana? Atentos a los países que cierran

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jaime Lizana regresa de Abu Dabi con la medalla de plata

Jaime Lizana regresa de Abu Dabi con la medalla de plata