Jaime Lizana regresa de Abu Dabi con la medalla de plata El púgil de la Escuela Élite perdió en la final del Mundial contra el kazajo Kuandykov Batyrkhan

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:37 Comenta Compartir

Jaime Lizana culminó su excelente participación en el Campeonato del Mundo de Kickboxing en Abu Dabi con una medalla de plata en la categoría Full Contact - 67 kg. El púgil de la Escuela Élite cayó en la final frente al kazajo Kuandykov Batyrkhan.

Después de un primer asalto muy igualado, en el que el salmantino pudo recibir algún punto más, su rival estuvo más acertado, demostrando que había aprendido la lección tras haberse enfrentado ambos hace dos años. Además, Lizana tuvo que ir arriesgando cada vez más y lo aprovechó Batyrkhan para seguir decantando el combate a su favor.

De esta forma, Jaime Lizana se despide del Mundial de Abu Dabi tras haber ganado al italiano Mattia Amatuzio, al finlandés Maunu Tatu y al alemán Eugene III, cediendo su corona solamente ante Batyrkhan.

Temas

Kick boxing