Momento en el que el árbitro declara ganador a Jaime Lizana en octavos de final.

Jaime Lizana gana su combate y ya está en cuartos de final del Mundial

El púgil de la Escuela Élite se enfrentará al finlandés Maunu Tatu, también campeón del mundo

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:49

El Campeonato del Mundo de kickboxing, que se celebra del 22 al 30 de noviembre en Abu Dabi, ya está en marcha y trae buenas noticias. Jaime Lizana, púgil de la Escuela Élite Salamanca y representante del equipo nacional, completó el registro y el primer pesaje y quedó encuadrado en el cuadro de Full Contact -67 kilos, categoría en la que es el actual campeón de Europa y del Mundo.

Gracias a su clasificación internacional y excelente trayectoria, Jaime fue designado primer cabeza de serie y libró la primera ronda. Su debut llegó este miércoles, en los octavos de final, ante el italiano Mattia Amatuzio. Fue un combate complicado, pero Lizana supo resolverlo especialmente desde los instantes finales del segundo asalto, asegurándose así el pase a la siguiente ronda.

Con esta victoria, el púgil de la Escuela Élite accede a los cuartos de final, donde se medirá al finlandés Maunu Tatu, vigente campeón del mundo en -63,5 kilos. Un enfrentamiento entre dos campeones mundiales que decidirá el billete a las semifinales.

