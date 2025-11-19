Jaime Lizana, a Abu Dhabi con la selección española El púgil de la Escuela Élite ha sido convocado para el World Kickboxing Championship

Del 21 al 30 de noviembre, Abu Dhabi (EAU) se convertirá en el epicentro mundial del kickboxing con la celebración del World Kickboxing Championship 2025, cita que reunirá a las modalidades de Tatami Sport y Ring Sport. La magnitud del evento habla por sí sola: 84 países, 1.656 deportistas y cerca de 2.000 inscripciones confirmadas.

Entre esa élite internacional estará el salmantino Jaime Lizana, representante de la Escuela Élite Salamanca y una de las grandes referencias del combinado nacional. Lizana competirá en Full Contact -67 kg, categoría en la que llega como vigente campeón y número uno del ranking mundial.

La prueba presentará, además, un nivel de exigencia máximo: 26 deportistas de 26 países diferentes intentarán destronar al salmantino, que buscará revalidar su hegemonía en uno de los campeonatos más duros del calendario internacional.

