Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaime Lizana competirá con la selección española en Abu Dhabi.

Jaime Lizana, a Abu Dhabi con la selección española

El púgil de la Escuela Élite ha sido convocado para el World Kickboxing Championship

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

Del 21 al 30 de noviembre, Abu Dhabi (EAU) se convertirá en el epicentro mundial del kickboxing con la celebración del World Kickboxing Championship 2025, cita que reunirá a las modalidades de Tatami Sport y Ring Sport. La magnitud del evento habla por sí sola: 84 países, 1.656 deportistas y cerca de 2.000 inscripciones confirmadas.

Entre esa élite internacional estará el salmantino Jaime Lizana, representante de la Escuela Élite Salamanca y una de las grandes referencias del combinado nacional. Lizana competirá en Full Contact -67 kg, categoría en la que llega como vigente campeón y número uno del ranking mundial.

La prueba presentará, además, un nivel de exigencia máximo: 26 deportistas de 26 países diferentes intentarán destronar al salmantino, que buscará revalidar su hegemonía en uno de los campeonatos más duros del calendario internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  2. 2 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»
  3. 3 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  4. 4 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  5. 5 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  6. 6 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  7. 7 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  8. 8 Un joven herido tras chocar con su patinete contra un coche en Cabrerizos
  9. 9 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  10. 10 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jaime Lizana, a Abu Dhabi con la selección española

Jaime Lizana, a Abu Dhabi con la selección española