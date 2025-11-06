Israel Del Olmo representa con brillantez al Doryoku en el Mundial de Veteranos de París El judoka salmantino firma una notable actuación en la cita internacional y el club afronta un fin de semana con presencia en dos campeonatos nacionales

El judoka salmantino Israel Del Olmo llevó el nombre del Club Doryoku hasta el Campeonato del Mundo de Veteranos, disputado recientemente en París, donde compitió en la categoría M3 -73 kg.

Su participación fue el resultado de un camino forjado a base de esfuerzo, sacrificio y constancia, que le permitió medirse con algunos de los mejores judokas del planeta en la categoría de veteranos. Del Olmo inició su andadura de la mejor manera posible, con dos victorias ante representantes franceses, en las que mostró su determinación y paciencia, sabiendo esperar el momento oportuno para imponerse.

En la tercera ronda, el salmantino se enfrentó al representante de Bulgaria en un combate muy igualado, que se resolvió por la mínima (2 Yukos a 1). Pese a quedarse a las puertas de los combates de repesca, su actuación dejó una excelente imagen y un nivel competitivo notable, en un campeonato de altísima exigencia.

Mientras tanto, el Club Doryoku afrontará este fin de semana una doble cita deportiva en el calendario nacional, con presencia en los torneos de Amurrio (Álava) y Gijón, reafirmando su compromiso con la formación y el crecimiento competitivo de sus judokas.

Por un lado, una veintena de deportistas de la categoría infantil participará en el Torneo Nacional «Villa de Amurrio», donde muchos de ellos vivirán su primera experiencia en una competición de este nivel. El grupo viajará acompañado por sus familias, en un ambiente de entusiasmo y compañerismo, representando a una generación prometedora del judo salmantino.

De forma paralela, seis judokas júnior —Eliot D. Szentgróti, Aarón García, José A. Alayo, Raúl Hernández, Nadia Barbero y Javier Martín— competirán en la Supercopa de España Júnior de Gijón, uno de los torneos más exigentes del calendario nacional, que reunirá a un gran número de participantes y un nivel competitivo muy alto.

Desde el club se destaca «la enorme implicación de todos los deportistas y familias, y el esfuerzo constante por seguir creciendo en cada categoría», valores que siguen marcando la identidad del Club Doryoku.

