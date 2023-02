Investigan posibles pagos del Barça a un vicepresidente del Comité de Árbitros

La Fiscalía investiga si un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recibió pagos del FC Barcelona por asesorar al club azulgrana mientras ejercía su cargo, según han explicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press.

En concreto investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a la empresa del exdirectivo de los árbitros, según ha adelantado ‘Ser Catalunya’. Las citadas fuentes han añadido que la investigación se abrió el año pasado y se prorrogó en octubre de 2022.

Tras conocerse la investigación, el club ha contado en un comunicado que “contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico externo, quien suministraba, en formato vídeo, informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaría técnica” del club.

Ha añadido que la relación con este proveedor externo “se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial”, algo que subraya como habitual en los clubes de fútbol profesionales.

El Barça ha agregado que actualmente estos servicios externalizados recaen en un trabajador adscrito al área de fútbol y ha lamentado que “esta información aparezca justamente en el mejor momento deportivo de la presente temporada”.

Además, el FC Barcelona ha alertado de que “emprenderá acciones legales contra quien estropee la imagen del club con posibles insinuaciones contrarias a la reputación de la entidad que se puedan producir a raíz de estas informaciones”.

En concreto, su presidente, Joan Laporta, aseguró en declaraciones facilitadas por el club que no es casualidad que dicha información coincida con el “mejor momento” deportivo, a nivel del equipo de fútbol, de la entidad.

“Cualquier interpretación tendenciosa que insinúe cosas que no son recibirá la respuesta del club. Nos reservamos toda acción que haga falta para defender la honorabilidad del club. ‘Culers’, no es casualidad que salga ahora esta información, en momentos que el Barça va bien. No es casualidad”, manifestó.

Laporta confirmó que el FC Barcelona contrató en el pasado dichos servicios para, adicionalmente, tener asesoramiento arbitral. “Es algo muy normal en grandes clubes. Hoy mismo ese asesoramiento lo tenemos ya interiorizado, adscrito al área de fútbol con toda normalidad”, comentó.

También el técnico blaugrana, Xavi Hernández, comentó lo sucedido en rueda de prensa, quitándole hierro. “Siempre se analizan los árbitros, pendientes de quién pita y si es comunicativo o no. Se trabaja pero desde hace años, no es ninguna novedad. Se trabaja esto a nivel interno, claro”, matizó el de Terrassa.