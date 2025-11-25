Iberdrola renueva su alianza con la RFEF y seguirá impulsando el fútbol femenino hasta 2030 La energética refuerza su papel como principal promotora del fútbol femenino en España con un acuerdo que respalda a las selecciones nacionales, competiciones y programas de desarrollo hasta final de década

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, durante su visita a la concentración de la Selección Española Femenina, junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

Madrid Martes, 25 de noviembre 2025

Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciaron este martes la ampliación de su colaboración hasta 2030, un paso que consolida a la compañía eléctrica como el mayor impulsor del fútbol femenino en España.

El acuerdo se dio a conocer durante la visita del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, a la concentración de la selección española femenina absoluta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). El equipo prepara allí la final de la Liga de Naciones 2025, que disputará a doble partido frente a Alemania.

Galán transmitió a las jugadoras el apoyo de toda la plantilla de Iberdrola y destacó el impacto de sus logros. «Millones de mujeres se ven reflejadas en vuestros éxitos. Por eso impulsamos el deporte femenino: para construir una sociedad sin barreras y con igualdad real de oportunidades. Vuestros triunfos demuestran que nada es imposible», afirmó.

Louzán subrayó la relevancia de que una empresa como Iberdrola mantenga su compromiso con el fútbol femenino, mientras que la capitana Alexia Putellas celebró la renovación del patrocinio, que considera «una apuesta firme, con presente y futuro». Según la jugadora, este apoyo aporta «estabilidad, visibilidad y la posibilidad de que nuevas generaciones sigan soñando con dedicarse al fútbol».

El convenio contempla el respaldo a las selecciones femeninas absolutas y de categorías inferiores, a la Copa de la Reina, la Primera Federación, los Campeonatos de España autonómicos de base, las principales competiciones de fútbol sala femenino y los torneos de fútbol playa, entre otras citas. También garantiza la presencia de la marca de Iberdrola en la ropa de entrenamiento de las selecciones y en la equipación del colectivo arbitral de la Primera División femenina.

Desde 2016, Iberdrola ha convertido el impulso a la igualdad a través del deporte en una de sus señas de identidad. Apoya a más de 800.000 deportistas de 35 federaciones nacionales y da nombre a más de un centenar de competiciones. En nueve años vinculada al fútbol femenino, ha contribuido a triplicar el número de federadas, que ya supera las 100.000, y a reforzar la visibilidad del deporte practicado por mujeres.

La compañía cuenta además con el programa 'Embajadoras Iberdrola', que reúne a una treintena de deportistas de élite para promover el liderazgo femenino. Entre ellas, se encuentran las futbolistas Alexia Putellas, Irene Paredes y Vicky López; la campeona de bádminton Carolina Marín; la tenista Paula Badosa; la atleta Ana Peleteiro; y la waterpolista Paula Leitón. Asimismo, impulsa los Premios Iberdrola Supera, que reconocen proyectos destacados en favor del deporte femenino en España.