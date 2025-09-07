Guillermo González levanta el Gran Premio

Jaime García Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:47 | Actualizado 23:37h. Comenta Compartir

El Gran Premio Ayuntamiento de Salamanca protagonizó la última prueba de la 74ª edición del Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos, una cita que dejó momentos de gran emoción a los presentes que abarrotaron, como en los dos días anteriores, el Campo de Tiro y Deportes. El asturiano Guillermo González, sobre Nuncio PH, se llevó la victoria con un tiempo excelente de 74.16 segundos al término de la segunda fase, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada ecuestre salmantino.

El cierre de la jornada, disputada bajo el exigente formato de dos mangas, puso a prueba la rapidez y la precisión de los quince binomios participantes, que debieron desafiar obstáculos con una altura máxima de 1,45 metros. Con todo el hípico salmantino al completo, la tensión se palpó en cada salto, recordando que cada segundo y cada fallo contaban para citarse en la fase final. Con el final de la primera serie, un nombre resaltó sobre el resto, y fue el de la amazona castellanoleonesa Júlia Stolarczyk, junto a su yegua La Bounti del Amor. Stolarczyk se colocó en cabeza después de zanjar el exigente recorrido en 71,84 segundos. Pero, el Gran Premio ofreció una segunda serie espléndida con unos jinetes que apenas cometieron fallos. Así, Enrique Camiruaga, con El Punkto, concluyó la primera manga como vencedor.

Ya en la parte final, un doblete asturiano lideró el podio. Guillermo González y Nuncio PH firmaron una ronda impecable con un tiempo de 74,16 segundos para no solar el primer puesto hasta el final. Paco VD Bisshop, montado por Álvaro Díaz, ocupó la posición. Y, Ainhize Martínez, sobre Gold Empire, se erigió como tercera clasificada.

Rubén Gómez afina con clarin

Bajo un cielo encapotado, 29 binomios desafiaron a la prueba Mercedes-Benz Adarsa, que abrió la tercera y última jornada de la 74ª edición del Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos. El jinete vasco Rubén Gómez, montando a Clarin, volvió a ser protagonista en el Campo de Tiro y Deportes al conquistar el oro después de una extraordinaria participación en los once obstáculos y trece esfuerzos, con una altura máxima de 1,25 metros, que ofreció la prueba. El castellanoleonés Alejandro Valladolid, junto a Sobolenska Valme, y Carmen García-Torres con Infini Boisy ocuparon el segundo y tercer puesto.

Carmen Gª-Torres da una masterclass

Lucas López y su caballo Vik YDP se encargaron de ser los primeros en deleitar al público en la primera prueba de la sesión de tarde. La cita, de la mano de Zaldi, Sillas de Montar, contó con once obstáculos, treces esfuerzos y una altura máxima de 1,35 metros, que se resumió en un exigente recorrido para los binomios.

El primer binomio que pisó el verde de un hípico salmantino con gran expectación desde la primera hora de la tarde dejó tan buen sabor de boca que pocos pensaron que alguien les bajaría de lo alto del podio, sin embargo, unos minutos después fue el turno de Carmen García-Torres, quién firmó una ronda impecable y detuvo el cronómetro en 62,53 segundos a lomos de Inuite Du Gue para liderar la clasificación. Nadie más fue capaz de poner en duda el dominio de la amazona madrileña.

Pero, la tercera y última serie aguardó toda la emoción de la prueba.

Guillermo González, junto a Com Cerena SB Z, subió la temperatura firmando un tiempo de 59,32 segundos para liderar la prueba, sin embargo, para Carmen García-Torres no hay nada imposible y, a lomos de For Jewel EDM Z, completó una ronda impoluta para colocarse en cabeza con un tiempo de 56,18 segundos, y relegar al asturiano al segundo escalón. Por su parte, el binomio formado por Fernando de los Santos y Idefix de Mapie cerró el podio con un tiempo de 60,36 segundos.