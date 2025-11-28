La Gil Pérez levanta el telón: programa de eventos

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

La pista cubierta Carlos Gil Pérez vuelve a abrir sus puertas este sábado para dar inicio a una larga y apasionante temporada invernal. Será con motivo de la celebración del Autonómico de clubes mixto en las categorías absoluta y sub 16, en el que el Atlético Salamanca-Caja Rural será el representante local. Serán cuatro meses de atletismo casi sin descanso, salvo el tradicional parón navideño, ya que de momento hay confirmados trece días de competición, a los que habrá que sumar las tres jornadas de los Juegos Escolares y seguramente alguna prueba relevante más como colofón.

Evidentemente, dos serán los grandes puntos de interés: el Campeonato de España sub 16, que tendrá lugar el fin de semana del 7 y el 8 de marzo, y antes, concretamente el 24 de enero, la segunda edición del Trofeo Ciudad de Salamanca en pista cubierta. De momento no han trascendido detalles, pero la intención de los organizadores es la de traer un evento de mucho nivel aprovechando la primera piedra puesta hace un año con el retorno a la competición de Yulimar Rojas después de mucho tiempo lesionada. La longitud no salió como esperaba la venezolana, que no pudo realizar ningún salto válido, pero aprovechando el interés creado nació un evento que espera alargarse en el tiempo.

Después de la competición de este sábado las citas principales en La Aldehuela serán: control provincial sub 18 a máster (6 de diciembre), control y Autonómico de 200 y 300 metros vallas (13 de diciembre), el Autonómico sub 23 (17 de enero), Autonómico de combinadas sub 14 y máster (18 de enero), el Ciudad de Salamanca (24 de enero), Campeonato Provincial (31 de enero), Autonómico absoluto (7 de febrero), sub 16 (21 de febrero), sub 18 y sub 20 (28 de febrero), y Nacional sub 16 (7 y 8 de marzo).

La cabeza visible de la organización, Casimiro Blanco, valora que haya tantas pruebas: «Es un orgullo y una satisfacción y también mucho trabajo. El apoyo del Ayuntamiento es fundamental y el interés de la FETACYL siempre es grande. Además la relevancia de la pista es evidente, una de las mejores de toda España, y siempre hay grandes marcas».

Temas

Atletismo