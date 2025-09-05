García Torres y Undigo reinan en el primer día en el Campo de Tiro El jinete madrileño se impuso en un trepidante final de la primera jornada

Gran jornada de hípica en la primera tarde del concurso. La jornada sobre el impoluto verde del hípico de Salamanca se inauguró con la prueba Servicios y Repuestos José Miguel. Los 31 jinetes desafiaron un recorrido con una altura máxima de 1,20 metros, 11 obstáculos y 13 esfuerzos. Una prueba que acabó coronada por la amazona Aurelia Merillon, a lomos de Fabiola de Hus Z. La castellanoleonesa se llevó el protagonismo en el arranque de la jornada con un tiempo de 69,67 segundos. Alfonso Vázquez, junto a Xiddlina de Buzalen, y Sofía Velasco, montando a Nina del Alenro, completaron el primer podio del día.

Fernando de los Santos

Entrada la tarde, y con una bellísima estampa en las diferentes gradas en el escenario del concurso, fue el turno de la segunda prueba del día. El diseño del recorrido de la prueba Lilicook-Cocina propuso a los participantes seis obstáculos y siete esfuerzos con una altura máxima de 1,30 metros. Siendo observados por dos de los edificios emblemáticos de la ciudad del Tormes, Fernando de los Santos, montando a Idefix de Mapie, conquistó el oro después completar el recorrido firmando una combinación de velocidad y precisión, que además recibió el reconocimiento unánime de los presentes con una oleada de aplausos y vítores.

Antes de cumplir el primer descanso de la segunda prueba, el nombre de Guillermo González y su yegua de pelo castaño era evidente que lideraría la cita después de arriesgar con éxito, sin embargo, Fernando de los Santos, junto a Idefix de Mapie, no habían dicho su última palabra. Y de qué manera la dijeron. El binomio se ganó al público superando el primer obstáculo y, a partir de ahí, ambos sacaron a relucir su magia para situarse en la cabeza de la clasificación hasta el final y, por consiguiente, relegar al asturiano al segundo puesto en la prueba. El podio fue completado por Rubén Gómez, que montó a Clarin.

Plato Fuerte

Todo lo bueno se deja para el final debieron pensar muchos de los presentes ayer en el Campo de Tiro y Deportes, y es que la primera jornada se cerró con el plato fuerte del día, la prueba Nos Impulsa, Junta de Castilla y León.

Los binomios afrontaron un recorrido con seis obstáculos y siete esfuerzos, con una altura máxima de 1,40 metros, donde los jinetes buscaron redondear la actuación de un complicado desafío. Conforme iba cayendo la tarde, los graderíos fueron cogiendo más y más color, hasta que, con el reloj marcando las 19:15 horas, no cabía un alfiler.

Era el final del primer día del Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos y la excelente calidad de los jinetes se abrió paso sobre perfecto tapete del hípico salmantino.

Carmen García-Torres y For Jewel EDM Z fueron los primeros en subir la temperatura, pese a que sol ya caía sobre el Tormes, completando el recorrido, sin faltas en ambas fases, bajo un tiempo de 32,22 segundos.

Rubén Gómez, montando a Caelios de Roumard, mantuvo el alto nivel en la prueba concluyendo cerca de la amazona, pero nadie igualó la espléndida actuación de la amazona madrileña. Pero, cuando más de uno enfiló la fila de apuestas antes del descanso de la última serie del día, el cabalgar de Enrique Camiruaga y El Punkto dio paso a un silencio que sólo unos segundos después se rompió por culpa de unos graderíos volcados con el binomio. Con el recorrido completado, ambos pasaron a comandar la prueba (33,28).

Todo el mundo aguardó el inicio de la última serie a la espera de un jinete que pusiera todo patas arriba, y los encargados de hacerlo fueron Emilio García-Torres, junto a Undigo Vannetais. Ambos, se convirtieron en los vencedores de un trepidante cierre tras firmar un tiempo de 31,42 segundos.

En el siguiente turno, Guillermo González y Nuncio PH se tuvieron que conformar con el segundo puesto. Y, José Díaz, a lomos de Chacloubal, completaron el podio de la última cita del viernes.

