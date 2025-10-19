Vibrante jornada dominical en Tercera Federación para los equipos salmantinos Los cuatro primeros clasificados, entre los que se encuentra el Santa Marta y el Guijuelo, se miden entre ellos este domingo. Y, Unionistas B se ve las caras con un rival directo, el Becerril

Jaime García Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 11:27

La séptima jornada en la Tercera Federación contará con tres vibrantes citas para los conjuntos salmantinos este domingo.

Unionistas B será el primero en salir a competir recibiendo al Becerril en Las Pistas desde las 12:00 horas. Separados por dos puntos, ambos esperan olvidar la última derrota para no precipitarse al abismo del descenso. Los blanquinegros, que suman seis puntos, se encuentran tres puestos por encima del descenso, una salvación que marca su rival de hoy al contar con cuatro puntos en la mochila. Como local, Unionistas B firmó tablas ante el Atlético Tordesillas (1-1), cayó derrotado frente a la Virgen del Camino (0-1) y en su último partido en casa venció al Atlético Bembibre (3-2).

Y, a la misma hora (17:00), los equipos que ocupan la zona noble se miden entre ellos, además, todo ellos, ganaron en su último partido por lo que puede ampliar su racha o, por el contrario, verse superados en la clasificación del Grupo VIII de la Tercera Federación.

El Palencia, líder del Grupo VIII con 16 puntos, visita al Guijuelo, que ocupa la cuarta plaza con 14 puntos. Los chacineros, al igual que sus rivales, es uno de los conjuntos que se mantiene invicto después de seis jornadas. El equipo dirigido por Dani Romo se presenta enlazando tres victorias consecutivas, y el saldo en el Luis Ramos, hasta el momento, deja un triunfo contra el Atlético Mansillés (1-0), empate contra el Santa Marta (1-1) y vencieron a la Arandina (2-0) en la última cita en tierras guijuelenses.

También con el reloj marcando las 17:00 horas, el Santa Marta, tercero con 14 puntos, se enfrenta en la Nueva Balastera con el Palencia Cristo Atlético, segundo clasificado con 15 puntos. Los tormesinos llegan tras cosechar dos victorias seguidas y es, junto al líder y al Guijuelo, el último de los equipos en mantener el casillero de derrotas vacío. Enfrente, un Palencia Cristo Atlético que venció a La Virgen del Camino (0-2) en su último compromiso, pero antes cayó derrotado en casa contra el Atlético Mansillés (1-2). La hoja de ruta de los pupilos de Mario Sánchez a domicilio es la siguiente: se estrenaron ganado al Mojado (1-3), empataron el Guijuelo (1-1) y en su último desplazamiento doblegaron al Colegios Diocesanos (0-1).