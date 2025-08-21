El Unionistas-Mérida se jugará en Las Pistas este viernes a las 19.15 horas El encuentro se corresponde con el XI Memorial UDS

La Gaceta Jueves, 21 de agosto 2025, 14:38 Comenta Compartir

El partido que enfrentará este viernes a Unionistas de Salamanca y al Mérida correspondiente al XI Memorial UDS se disputará finalmente a partir de las 19.15 horas en el campo municipal de Las Pistas.

Unionistas de Salamanca quiere agradecer públicamente la comprensión y las facilidades mostradas por la Agrupación Deportiva Mérida, por la Federación de Fútbol de Castilla y León, y por el Ayuntamiento de Salamanca para que entre todos se haya permitido preservar el actual estado del césped del Reina Sofia y el partido se dispute en el campo de Las Pistas.

Por último, Unionistas de Salamanca quiere ofrecer disculpas a sus socios y a todos los aficionados de ambos equipos por el cambio de escenario y hora del XI Memorial UDS y la suspensión de la presentación del equipo por motivos logísticos, e informa que aquellas personas que ya hayan retirado entradas para el partido ante la Agrupación Deportiva Mérida y se vean afectadas por esta variación pueden acudir durante la tarde de hoy, jueves, o la mañana de mañana, viernes, hasta las 14.00 horas a la tienda del club, sita en la calle Rua Mayor, a devolver la entrada.