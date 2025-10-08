Unionistas vuelve al mercado: fichaje inminente

La Gaceta Salaamnca Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Unionistas ha vuelto al mercado. El club ha anunciado la incorporación de inmediata de un jugador para que se incorpore ya a las órdenes de Mario Simón. La idea del club es que ya esté en la jornada de este jueves a las órdenes del técnico albaceteño.

Esta situación se sucede de manera paralela a la investigación de la FIFA abierta por el 'caso Palmero'. Cabe recordar, que La FIFA ha hecho pública la sentencia completa del caso que afecta a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores, entre los que se encuentra Palmero, jugador de Unionistas cedido por el Tenerife, por falsificación documental. Según el informe oficial del Comité Disciplinario, los documentos presentados por los jugadores y sus representantes contenían información «falsa» sobre el lugar de nacimiento de sus abuelos, elemento clave en los procesos de nacionalización deportiva.