Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Alonso Mata, Antonio Paz y Flavio Martín. LAYA

Unionistas vuelve al mercado: fichaje inminente

El club anuncia la incorporación de un nuevo jugador, que aterrizará ya en el vestuario de Mario Simón

La Gaceta

Salaamnca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Unionistas ha vuelto al mercado. El club ha anunciado la incorporación de inmediata de un jugador para que se incorpore ya a las órdenes de Mario Simón. La idea del club es que ya esté en la jornada de este jueves a las órdenes del técnico albaceteño.

Esta situación se sucede de manera paralela a la investigación de la FIFA abierta por el 'caso Palmero'. Cabe recordar, que La FIFA ha hecho pública la sentencia completa del caso que afecta a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores, entre los que se encuentra Palmero, jugador de Unionistas cedido por el Tenerife, por falsificación documental. Según el informe oficial del Comité Disciplinario, los documentos presentados por los jugadores y sus representantes contenían información «falsa» sobre el lugar de nacimiento de sus abuelos, elemento clave en los procesos de nacionalización deportiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  2. 2 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  3. 3 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  4. 4 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  5. 5 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  6. 6 Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas
  7. 7 El segundo rastro, sin hueco en la normativa
  8. 8 «Me gustaría representar a mi pueblo desde las instituciones, ser concejal de Salamanca»
  9. 9 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca
  10. 10 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Unionistas vuelve al mercado: fichaje inminente

Unionistas vuelve al mercado: fichaje inminente