Unionistas se acerca a sus socios: presentación de jugadores y tertulia con los aficionados este jueves El club blanquinegro realizará la presentación oficial de los jugadores y el cuerpo técnico, y los 100 primeros asistentes recibirán una entrada para ver el debut liguero frente a Osasuna Promesas

Pablo Torres Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:06

Fiel a su filosofía, Unionistas de Salamanca ha organizado la tarde de este jueves para estrechar lazos con su afición. Además de la rutinaria presentación del primer equipo y cuerpo técnico, jugadores y entrenadores conocerán de primera mano a sus «irreductibles» para luego Ramiro, Carlos de la Nava como capitanes y Oriol Riera como míster terminarán el acto con una tertulia abierta con ellos. Sobre 20:00 horas, en el propio césped del estadio Reina Sofía, los aficionados salmantinos conocerán uno a uno a sus jugadores del primer equipo y al cuerpo técnico que defenderán la temporada 25/26 la elástica unionista tras no haberse podido realizar el pasado viernes con motivo de disputar el Memorial UDS en las pistas del estadio Helmántico.

Sin embargo, el acto no se concluirá como una simple presentación, sino que los propios asistentes tendrán la oportunidad de saludar a su plantilla, charlar con ellos y y hacerse fotos. Además, los dos capitanes del equipo, Ramiro y Carlos de la Nava, firmarán y repartirán fotografías individuales entre estos.

Por último, el acto finalizará con una tertulia abierta al público en la tribuna sur del estadio (grada antigua), en la que participarán diversas figuras clave de la entidad como el presidente Roberto Pescador, el director general David Alonso Mata, el entrenador Oriol Riera, el director deportivo Antonio Paz, y los propios jugadores Ramiro y Carlos de la Nava. En esta misma Miguel Ángel Galán 'Key' será el encargado de poner orden en la grada, asumiendo el rol de moderador.

El club busca que con este coloquio los socios del club se preocupen por la situación del club planteando diferentes preguntas, dudas o sugerencias de manera cercano e informal. No obstante, no será una oportunidad única ya que el club seguirá repitiendo estas charlas a lo largo de la temporada con distintos protagonistas, para estrechar lazos y fortalecer esa unión con su hinchada.

Las puertas del estadio se abrirán a las 19:30 horas, con acceso libre al parking y para acudir a este será imprescindible llevar el carnet de socio, tanto en formato físico como digital, para acceder a este. Además, los 100 primeros asistentes recibirán una entrada gratuita para el partido del sábado frente a Osasuna B.