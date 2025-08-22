Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pachón, ariete de Unionistas, se lamenta tras errar una acción de ataque. ALMEIDA

Unionistas paga muy caro sus errores contra el Mérida en el Memorial UDS (2-5)

Los salmantinos firmaron un pésimo primer tiempo ante el primer rival de misma categoría de esta pretemporada. Una imagen que solo cambió con la entrada de Carlos de la Nava, quién tuvo protagonismo en los dos tantos locales en el segundo tiempo

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:10

Unionistas regresó por unas horas a Las Pistas para disputar la undécima edición del Memorial UDS ante el Mérida, un nuevo capítulo de la cita marcado por el carácter solidario del partido, ya que lo recaudado será destinado para apoyar a las personas y los territorios afectados por el fuego. Y la afición blanquinegra respondió.

Sobre el verde, los 22 protagonistas completaron los esquemas de sus técnicos. En el lado local, Oriol Riera formó con una zaga de cinco (Álvaro, Roldán y Fon) con Hugo de Bustos en el carril diestro y Encuentra en el flanco zurdo. Y el experimento no pudo tener peor resultado. Unionistas pagó sus propios errores y afrontó el segundo tiempo con tres goles de desventaja. Primero Unai Marino no controló un sencillo balón y terminó regalando el primero a Álvaro, ariete del Mérida. Después, la zaga charra ofreció demasiadas segundas jugadas a los extremeños, y Domínguez no lo desaprovechó para hacer el segundo. Para redondear, Encuentra firmó el tercero en propia a puerta.

Tras el paso por la caseta, la débil zaga salmantina no cambió, y el Mérida colocó el cuarto en el luminoso. Bien es cierto que la entrada de De la Nava cambió el rostro de un equipo a la deriva. Así, Álvaro Gómez materializó un penalti sobre De la Nava, y unos minutos después, Tomás apreció con la caña dentro del área para aprovechar un disparo del capitán repelido por la zaga extremeña.

A falta de 4 minutos para el final, Artola firmó la 'manita' en un Memorial UDS para olvidar. Unionistas maquilló el resultado en la recta final, pero no las sensaciones sobre el verde. Después de este alto en el camino, los salmantino tienen este domingo una final para acceder a las rondas nacional de la Copa Federación contra el Zamora CF.

