Unionistas regresa del Adolfo Suárez con buenas sensaciones y el Trofeo Ciudad de Ávila (1-2) Los blanquinegros, que mostraron su mejor cara de la pretemporada en varios minutos, derrotaron al Real Ávila gracias a los goles de Ramiro e Iván Moreno. Gonzalo lo hacía para el conjunto local

Jaime García Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:02

Unionistas desembarcó en el estadio Adolfo Suárez para afrontar el tercer test de la pretemporada, donde salmantinos y abulenses pelearon por llevarse la XXXIII edición del Trofeo Ciudad de Ávila. Aunque, los blanquinegros afrontaban el compromiso amistoso con la mirada puesta en el duelo copero del sábado, ya que nombres como Carlos de la Nava, Olmedo o Jota partieron desde el banquillo.

Ampliar Los once elegidos de inicio por Oriol Riera.

El título, como ya sucedió en el año 2021, acabó en manos de Unionistas después de una diana de Ramiro a los 16 minutos, y ya en la segunda parte Iván Moreno firmó el segundo de la tarde a los pocos minutos de regresar al verde. Bien es cierto que el cuadro local recortó diferencias cumplido el minuto 68, pero los blanquinegros no dejaron escapar el triunfo en un segundo tiempo con varios de los titulares en el campo.

Con el balón en juego, fue el cuadro local el que llevó la batuta del encuentro en los primeros compases después de que los de Oriol Riera priorizasen mantener la posesión. Diego Lorenzo sería el primero en probar fortuna para el Real Ávila, pero la respuesta charra llegó pronto, y de manera contundente. Un excelso balón de De Bustos era rematado por Ramiro para hacer el primero. Tras el gol, Marco Coronas se colgó la capa de héroe con un par de estiradas prodigiosas, sin embargo, el ritmo lo puso Unionistas, que estuvo bien plantado y pudo haber cerrado el primer tiempo con algún tanto más en su casillero.

El segundo acto, con cambios en ambos lados, no pudo empezar mejor para los charros, que vieron como Iván Moreno amplió la distancia desde los once metros. Unos minutos después, el Real Ávila recortó distancias gracias a Gonzalo, pero Unionistas, con varios de sus titulares sobre el verde, no dejó escapar el triunfo e hizo valer su categoría dominando los tempos del juego.

El próximo compromiso para los de Oriol Riera será oficial, ante el CD Guijuelo (sábado 16 de agosto a las 20 horas) en la última ronda de la liguilla de la fase regional de la Copa Federación.