Unionistas recibe al Lugo y apela a la inercia positiva

Cómo ha cambiado el ambiente en torno a Unionistas en apenas dos semanas. Es verdad que continúa en zona de descenso, pero sus dos últimos triunfos, especialmente el del pasado sábado contra el Tenerife, ha hecho que crezca notablemente la confianza, tanto en el seno del equipo como entre los aficionados. Y, aunque en la previa a Mario Simón le preocupaba que no se echaran las campanas al vuelo, a la hora de encarar el choque de este domingo (16:00 horas en el Reina Sofía), es mucho mejor en la actual situación que con el pesimismo que había alrededor del equipo hace no mucho.

Unionistas es otro y lo demostró la pasada jornada en el Heliodoro Rodríguez López, porque no fue solamente ganar, sino la forma de hacerlo. Ya son dos además los compromisos consecutivos en los que han conseguido dejar la portería a cero y a partir de ahí, si mantiene esa dinámica, lo tendrá más sencillo para seguir sumando e ir escapando de la zona peligrosa, que es ahora mismo el único objetivo.

El partido de este domingo habrá que intentar sacarlo adelante con las bajas habituales: Álvaro Santiago sigue lesionado, mientras que Steffan continúa con su proceso de recuperación, y la situación de Gabri Palmero no ha cambiado, a la espera de que la FIFA tome alguna decisión. Ramiro tampoco estará por un esguince en el tobillo izquierdo, mientras que Roldán, Iván Moreno y Pachón regresan a la convocatoria.

Un equipo gallego que también llega a este partido en el Reina Sofía con buenas sensaciones y con buenos resultados, que le hacen estar coqueteando con el playoff. Su objetivo para el choque en Salamanca, y así lo han dejado claro en las manifestaciones previas, es la de conseguir su primer triunfo de la temporada a domicilio.

Su entrenador, Yago Iglesias, no podrá contar en el centro de la zaga con Gayá, que tendrá que cumplir un encuentro de sanción, Además Marc Martínez continúa sin estar disponible por problemas físicos. Otra pieza en el centro de la defensa, José Amo, no se ha entrenado a lo largo de la semana con sus compañeros y era duda.

Por cierto, el partido comienza un cuarto de hora antes del Clásico, pero los aficionados de Unionistas ya han dejada clara su elección para la tarde dominical: estarán en el Reina Sofía.

