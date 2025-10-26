Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia del vestuario de Unionitas sobre el césped de Nuevo Naharros, donde se ejercitaron este sábado.
PREVIA

Unionistas recibe al Lugo y apela a la inercia positiva

El equipo de Mario Simón confía en alargar la racha tras ganar al Mérida y Tenerife

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Domingo, 26 de octubre 2025, 06:24

Comenta

Cómo ha cambiado el ambiente en torno a Unionistas en apenas dos semanas. Es verdad que continúa en zona de descenso, pero sus dos últimos triunfos, especialmente el del pasado sábado contra el Tenerife, ha hecho que crezca notablemente la confianza, tanto en el seno del equipo como entre los aficionados. Y, aunque en la previa a Mario Simón le preocupaba que no se echaran las campanas al vuelo, a la hora de encarar el choque de este domingo (16:00 horas en el Reina Sofía), es mucho mejor en la actual situación que con el pesimismo que había alrededor del equipo hace no mucho.

Unionistas es otro y lo demostró la pasada jornada en el Heliodoro Rodríguez López, porque no fue solamente ganar, sino la forma de hacerlo. Ya son dos además los compromisos consecutivos en los que han conseguido dejar la portería a cero y a partir de ahí, si mantiene esa dinámica, lo tendrá más sencillo para seguir sumando e ir escapando de la zona peligrosa, que es ahora mismo el único objetivo.

El partido de este domingo habrá que intentar sacarlo adelante con las bajas habituales: Álvaro Santiago sigue lesionado, mientras que Steffan continúa con su proceso de recuperación, y la situación de Gabri Palmero no ha cambiado, a la espera de que la FIFA tome alguna decisión. Ramiro tampoco estará por un esguince en el tobillo izquierdo, mientras que Roldán, Iván Moreno y Pachón regresan a la convocatoria.

Un equipo gallego que también llega a este partido en el Reina Sofía con buenas sensaciones y con buenos resultados, que le hacen estar coqueteando con el playoff. Su objetivo para el choque en Salamanca, y así lo han dejado claro en las manifestaciones previas, es la de conseguir su primer triunfo de la temporada a domicilio.

Su entrenador, Yago Iglesias, no podrá contar en el centro de la zaga con Gayá, que tendrá que cumplir un encuentro de sanción, Además Marc Martínez continúa sin estar disponible por problemas físicos. Otra pieza en el centro de la defensa, José Amo, no se ha entrenado a lo largo de la semana con sus compañeros y era duda.

Por cierto, el partido comienza un cuarto de hora antes del Clásico, pero los aficionados de Unionistas ya han dejada clara su elección para la tarde dominical: estarán en el Reina Sofía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?»
  2. 2 Las terroríficas experiencias paranormales de Yurena en su pueblo de Salamanca: «Estuve toda la noche tensa, con los ojos como platos»
  3. 3 Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos
  4. 4 La Facultad de Veterinaria generará más aparcamiento en Huerta Otea
  5. 5 Medio millón de euros para una puesta a punto de la calle Libreros en tres fases
  6. 6 Un camión de la limpieza arrasa con bolardos y causa daños en una fachada de la calle Arco con Padilleros
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 25 de octubre
  8. 8 Los salmantinos, a la cabeza en los viajes gratuitos con la tarjeta Buscyl
  9. 9 Siete de los diez puntos más lluviosos de España esta madrugada son de Castilla y León
  10. 10 El punto de Salamanca que ha marcado la racha de viento más fuerte de toda España

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Unionistas recibe al Lugo y apela a la inercia positiva

Unionistas recibe al Lugo y apela a la inercia positiva