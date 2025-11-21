Unionistas - Real Madrid Castilla en directo: resultado del partido de Primera RFEF de hoy (1-0)

Previa

Uno de los nombres propios de la semana en el cuadro charro analizó su papel hasta el momento: “Ha sido un alivio y mucho tiempo”, Gastón.

NOTICIA . A Gastón Valles (Montevideo, 24 años), la grave lesión que sufrió el pasado mes de febrero vistiendo los colores del Cartagena en Segunda no le restó olfato goleador. Aunque llevaba 10 meses y 8 días sin celebrar un solo tanto, lo cierto es que a qué sabía un tanto lo tenía casi olvidado. «Ha sido mucho tiempo», reconoce aliviado después de anotar el gol más rápido de su carrera en el fútbol español y el primero como jugador de Unionistas.

«Desde Granada no marcaba» (17 de diciembre de 2024) , recuerda con la misma precisión con la que leyó el bote del balón, las dudas de Sergi Molina y el frentazo con el que rubricó la acción y el cuarto triunfo de Unionistas esta Liga. «Luego jugué algunos partidos más, hasta que me lesioné frente al Córdoba en febrero. Fueron más de ocho meses en los que no jugué nada, y volver a verme sobre el campo estos últimos seis partidos, ser titular frente al Pontevedra y el Talavera y ahora meter gol es un camino que valoro mucho», afirma el panzer charrúa.

Sobre todo, porque los delanteros «tienen que hacer goles», se autorreafrima después de haber abierto su lata particular : «Es un alivio volver a ver puerta tanto tiempo después y más porque ha servido para dar la victoria al equipo», explica el jugador, que salió «agotado» en el minuto 55 por el esfuerzo de los 50 minutos restantes corriendo detrás del balón. Como antes lo había hecho a la espalda del defensor del Talavera cuando vio a Víctor Olmedo armar, para el centro, la pierna derecha. «Cuando vi que la jugada giraba a esa banda, lo primero y lo único que pensé fue en posicionarme para entrar en el área . La idea era que él me perdiera la marca y luego esperar el centro de Víctor, que la pone de locos. El balón bota y ahí todo se abre: si la tocaba él podía hacer gol en propia, pero si no lo hacía, estaba yo», detalla sobre su primer gol blanquinegro, con el que confirma su tendencia a marcar en los primeros compases. Desde su etapa en el Vélez, en Segunda RFEF (temporada 2023/24), todos sus tantos (seis) han llegado en las primeras partes. «No sabía ese dato. Puede ser que sea más de hacer goles en las primeras mitades; no era algo en lo que hubiera prestado atención, pero me parece interesante», apunta el jugador, que quiere más.

Con esa base, no cabe otro pensamiento que sumar un quinto triunfo frente al Castilla: «Son muy buenos, vienen de una dinámica muy buena, están en playoff, van a venir afilados; pero nosotros también. Yo, en particular, tengo muchísimas ganas de sumar y de marcar en el Reina Sofía. Quiero escuchar el estadio cuando suene un gol mío, y ojalá sea ya este viernes».