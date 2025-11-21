Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Unionistas - Real Madrid Castilla en directo: resultado del partido de Primera RFEF de hoy (1-0)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este viernes, 21 de noviembre, disputan Unionistas y el Real Madrid Castilla en el Reina Sofía, correspondiente a la jornada 13 de la Primera RFEF

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:19

Actualizado Hace 1 minuto

46'

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE EN EL REINA SOFÍA (1-0)

45'

DESCANSO EN EL REINA SOFÍA (1-0)

Minuto 45: Unionistas ha mostrado una mejor cara que su rival en este primer acto. Los salmantinos mandan en el marcador gracias a un tanto de Gastón en el minuto 15 de juego.

Se esperan cambio en el cuadro blanco, ya que debe cambiar mucho si quiere sacar algo de Salamanca.

Icono 46'

AMARILLA PARA JUANJE EN LA ÚLTIMA ACCIÓN DE LA PRIMERA PARTE (1-0)

46'

4 MINUTOS DE PROLONGACIÓN

El colegiado añade 4 minutos al primer acto

40'

UNIONISTAS PLANTA CARA CON NOTA AL FILIAL DEL REAL MADRID (1-0)

Minuto 40: Los salmantinos están cumpliendo una muy buena primera parte ante un apagado Real Madrid Castilla. Sin dejar de mirar la portería contraria y manteniendo la seriedad atrás, Unionistas está silenciando al conjunto blanco

40'

NUEVO REMATE DE GASTÓN (1-0)

Minuto 40: El ariete encontró el remate en un saque de esquina, peor su cabezazo acabó por alto

Icono 35'

SEGUNDA AMARILLA PARA UNIONISTAS: EL AUTOR DEL GOL, GASTÓN (1-0)

Icono 33'

PRIMERA AMARILLA PARA EL MADRID CASTILLA: MESONERO (1-0)

31'

IMPERIAL FARRU (1-0)

Minuto 31: El zaguero metió la cabeza donde pocos la meten para despejar un buen centro de Leiva, del Real Madrid Castilla

27'

ASÍ FUE EL GOL DE LOS PUPILOS DE MARIO SIMÓN (1-0)

25'

UNIONISTAS MANTIENE LAS BUENAS SENSACIONES DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS (1-0)

Minuto 25: Los de Mario Simón están completando un partido muy serio ante el filial del Real Madrid. Pese al tanto inicial , continúan mirando la meta visitante. Bien es cierto que siempre que los blancos apuntan a la portería de Unai Simón, los nervios toman protagonismo en el graderío y sobre el tapete

22'

SIGUE EL JUEGO SIN PENALTI PARA EL MADRID CASTILLA (1-0)

Minuto 22: El colegiado no estima la pena máxima y el cuadro blanco pierde una petición de revisión

19'

TIEMPO DE REVISIÓN EN EL REINA (1-0)

Minuto 19: El Real Madrid Castilla solicita la revisión por una posible mano de Unionistas dentro del área. Una zozobra de la zaga de Unionistas brindó una oportunidad de oro a los blancos en el área pequeña, que vieron como un disparó fue bloqueado

17'

GASTÓN Y ABDE CELEBRANDO LA DIANA (1-0)

Unionistas - Real Madrid Castilla en directo: resultado del partido de Primera RFEF de hoy (1-0)

15'

GOOOOOOOOL DE GASTÓN. Marca Unionistas (1-0)

Minuto 15: Se adelanta Unionistas por medio de Gastón. Uruguayo Uruguayo canta la grada. El ariete cazó un disparo en el área pequeña para superar al meta del conjunto blanco, que se encontraba ya en el suelo después de detener un primer disparo de los salmantinos por parte de Álvaro Gómez

14'

ARBELOA CUMPLE SANCIÓN Y SIGUE EL PARTIDO DE SU EQUIPOS DESDE EL PALCO

Unionistas - Real Madrid Castilla en directo: resultado del partido de Primera RFEF de hoy (1-0)

11'

UNIONISTAS FUERZA UNA PÉRDIDA Y MARIO SIMÓN SE VUELVE LOCO (0-0)

Minuto 11: El técnico alentó a los suyos después de forzar una pérdida en el campo del Real Madrid Castilla

Icono 9'

PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO: ÁLVARO GÓMEZ

5'

CUMPLIMOS LOS PRIMEROS 5 MINUTOS Y UNINONISTAS YA SE APROXIMA (0-0)

Minuto 5: Centro desde la izquierda de Piñán que termina en saque de esquina tras un despeje del conjunto visitante

1'

COMIENZA EL PARTIDO ENTRE UNIONISTAS Y EL REAL MADRID CASTILLA (0-0)

Previa

SALTAN LOS 22 PROTAGONISTAS AL TAPETE DEL REINA SOFÍA

Previa

«APOYA A TU EQUIPO LOCAL», ASÍ LUCE EL TIFO DE UNIONISTAS

Unionistas - Real Madrid Castilla en directo: resultado del partido de Primera RFEF de hoy (1-0)

Previa

LOS JUGADORES PONEN RUMBO AL TÚNEL DE VESTUARIOS

Segundos para iniciar la contienda entre Unionistas y el Real Madrid Castilla

Previa

A UNOS MINUTOS DE COMENZAR...UNIONISTAS SE ACUERDA DE ALGUIEN...

Previa

ASÍ LLEGA EL REAL MADRID CASTILLA (21 pt.) (7 V – 0 E - 5 D) // A DOMICILIO: (2 V – 0 E – 3 D).

El Real Madrid Castilla cumple su quinta temporada en la categoría de bronce del fútbol español, y lo hace ocupando la quinta posición en el Grupo I, por lo que cierra la fase de ascenso a Segunda División. Con 21 puntos, se encuentra a cuatro puntos del liderato y aventaja en cuatro puntos a su perseguidor, el Pontevedra. Sus últimos cinco partidos dejan un saldo de 4 triunfos y 1 derrota.

Previa

YA ESTÁN LOS PROTAGONISTAS CALENTANDO SOBRE EL VERDE

Unionistas - Real Madrid Castilla en directo: resultado del partido de Primera RFEF de hoy (1-0)

Previa

Uno de los nombres propios de la semana en el cuadro charro analizó su papel hasta el momento: “Ha sido un alivio y mucho tiempo”, Gastón.

NOTICIA . A Gastón Valles (Montevideo, 24 años), la grave lesión que sufrió el pasado mes de febrero vistiendo los colores del Cartagena en Segunda no le restó olfato goleador. Aunque llevaba 10 meses y 8 días sin celebrar un solo tanto, lo cierto es que a qué sabía un tanto lo tenía casi olvidado. «Ha sido mucho tiempo», reconoce aliviado después de anotar el gol más rápido de su carrera en el fútbol español y el primero como jugador de Unionistas.

Previa

EL REAL MADRID CASTILLA BUSCA ASALTAR EL REINA CON ESTA ALINEACIÓN

Por su parte, Álvaro Arbeloa, entrenador del Madrid Castilla, que hoy está sancionado elige los siguientes once jugadores: Fran González; Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Manu Serrano, Cestero, Mesonero, Thiago, Leiva, Palacios y Yáñez

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES: ALINEACIÓN DE UNIONISTAS

El entrenador de Unionistas pone en liza a los siguientes once jugadores: Unai Marino; Olmedo, Gorjón, Farru, Encuentra; Juanje, Jota, Álvaro Gómez, Piñán, Abde y Gastón

Previa

EL FONDO OESTE PREPARA UNA SORPRESA PARA LA CITA DE HOY

Unionistas - Real Madrid Castilla en directo: resultado del partido de Primera RFEF de hoy (1-0)

Previa

PREVIA. El Castilla, como punto de 'break' para Unionistas

PREVIA . El estadio Reina Sofía es una fábrica de partidos para el recuerdo desde la misma fecha del debut, tras la mudanza de Las Pistas, el 18 de octubre de 2020. Desde entonces, son imborrables los partidos de Copa del Rey frente al FC Barcelona, Rayo Vallecano, Villarreal, Elche o Sporting de Gijón… y también los choques de Liga frente al Dépor, Racing de Santander, y el grandísimo triunfo frente al Real Madrid Castilla  de Raúl hace 944 días, con los goles de Juampa, De la Nava y Beneit.

Previa

ASÍ LUCE EL ESPLÉNDIDO TAPETE DEL REINA SOFÍA A UNA HORA DEL PARTIDO

Unionistas - Real Madrid Castilla en directo: resultado del partido de Primera RFEF de hoy (1-0)

Previa

ANTECEDENTES

Será el quinto enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, la tercera en tierras salmantinas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña 2022/23, donde el duelo en la capital española se saldó con triunfo (1-0) por la mínima del Real Madrid Castilla, sin embargo, en la segunda vuelta, Unionistas doblegó con contundencia (3-0) al filial del conjunto merengue.

Previa

Los nombres propios del Real Madrid Castilla que se va a encontrar Unionistas

NOTICIA . La última vez que el Real Madrid Castilla se vio las caras con Unionistas (22 de abril de 2023), el filial blanco encajó un KO de leyenda (3-0, goles de Juampa, De la Nava y Beneit), pese a la constelación de estrellas que la afición se conocía casi de memoria por haber ganado tan solo tres años antes la Youth League (la Champions juvenil). Eso no impidió que el equipo dirigido por Dani Ponz le pegara un gran revolcón al conjunto que dirigía su admirado Raúl González .

Previa

NOS PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA DE MARIO SIMÓN: “Necesitamos piernas, seriedad y un Reina empujando”

Unionistas afronta este viernes (21:15 horas) ante el Real Madrid Castilla. Sin tiempo para grandes cargas, Mario Simón centró el trabajo en ajustar mecanismos y recuperar futbolistas tras el esfuerzo del pasado domingo. «Ha sido una semana bastante diferente a las anteriores: recuperar y preparar partido. Más trabajo táctico que otra cosa», explicó el técnico de Unionistas en la previa.

Previa

ANTES DE LOS ONCES...TOCA MIRAR A LAS BAJAS: Bruno Iglesias, lesionado: el salmantino se pierde el Unionistas-Real Madrid Castilla

NOTICIA . El Unionistas-Real Madrid Castilla de este viernes no contará seguro con la presencia de un futbolista que le había dado todavía un mayor interés al partido. Bruno Iglesias , el jugador salmantino del filial merengue, no podrá estar en el Reina Sofía , al menos sobre el terreno de juego.

Previa

HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO

El partido entre Unionistas y el Real Madrid Castilla se disputa este viernes 21 de noviembre a las 21:15 horas . En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre Unionistas y el Real Madrid Castilla. Además, se podrá ver en el llamado Canal Lineal en Movistar, Digi, Orange, LaLiga+ o FC Play, entre otros.

Previa

HOY ES NOCHE DE MANTA EN EL REINA SOFÍA

La noche de hoy será bien fría, así lo han querido, ya que nos encontramos en Salamanca a finales del mes de noviembre. Casi nada. Bajo una temperatura de 1º, los 22 protagonistas saltarán al tapete salmantino en esta noche de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de -1º, una probabilidad de precipitación del 0 % y rachas de viento de 8 km/h.

Previa

¡MUY BUENAS Y FRÍAS NOCHES!

¡Abríguense, arrópense y sean bienvenidos a este Unionistas-Real Madrid Castilla! Un encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación, y que se disputa en el estadio Reina Sofía.

El cuadro salmantino, con 15 puntos en la mochila y ocupando la decimosegunda plaza, se ve las caras con el quinto clasificado, el Real Madrid Castilla, que ha cosechado 21 puntos y llega cerrando el playoff de ascenso.

Actualización disponible

