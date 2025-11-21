Unionistas - Real Madrid Castilla en directo: resultado del partido de Primera RFEF de hoy (1-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este viernes, 21 de noviembre, disputan Unionistas y el Real Madrid Castilla en el Reina Sofía, correspondiente a la jornada 13 de la Primera RFEF
Salamanca
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:19
46'
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE EN EL REINA SOFÍA (1-0)
45'
DESCANSO EN EL REINA SOFÍA (1-0)
Minuto 45: Unionistas ha mostrado una mejor cara que su rival en este primer acto. Los salmantinos mandan en el marcador gracias a un tanto de Gastón en el minuto 15 de juego.
Se esperan cambio en el cuadro blanco, ya que debe cambiar mucho si quiere sacar algo de Salamanca.
Por su parte, los de Mario Simón siguen de dulce, como en anteriores fechas, y merecen llegar al descanso por delante en el luminoso
⌚ Descanso:— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
1️⃣ / @UnionistasCF (Gastón Vallés, 14')
0️⃣ / @realmadrid Castilla#Irreductibles ⚔️#UnionistasRealMadridCastillapic.twitter.com/tXVbYxVsDX
46'
AMARILLA PARA JUANJE EN LA ÚLTIMA ACCIÓN DE LA PRIMERA PARTE (1-0)
46'
4 MINUTOS DE PROLONGACIÓN
El colegiado añade 4 minutos al primer acto
45' | 1-0 | #Irreductibles ⚔️#UnionistasRealMadridCastillapic.twitter.com/2Fw59AP9vL— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
40'
UNIONISTAS PLANTA CARA CON NOTA AL FILIAL DEL REAL MADRID (1-0)
Minuto 40: Los salmantinos están cumpliendo una muy buena primera parte ante un apagado Real Madrid Castilla. Sin dejar de mirar la portería contraria y manteniendo la seriedad atrás, Unionistas está silenciando al conjunto blanco
41' | 1-0 | Recta final de la primera parte. Unionistas de Salamanca ha estirado ahora sus líneas y pisa campo rival. #Irreductibles ⚔️#UnionistasCastillapic.twitter.com/EzJbao5NV6— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
40'
NUEVO REMATE DE GASTÓN (1-0)
Minuto 40: El ariete encontró el remate en un saque de esquina, peor su cabezazo acabó por alto
35'
SEGUNDA AMARILLA PARA UNIONISTAS: EL AUTOR DEL GOL, GASTÓN (1-0)
33'
PRIMERA AMARILLA PARA EL MADRID CASTILLA: MESONERO (1-0)
31'
IMPERIAL FARRU (1-0)
Minuto 31: El zaguero metió la cabeza donde pocos la meten para despejar un buen centro de Leiva, del Real Madrid Castilla
27'
ASÍ FUE EL GOL DE LOS PUPILOS DE MARIO SIMÓN (1-0)
https://t.co/p4XLjVJ7p5pic.twitter.com/wIDTNdkCYP— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
25'
UNIONISTAS MANTIENE LAS BUENAS SENSACIONES DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS (1-0)
Minuto 25: Los de Mario Simón están completando un partido muy serio ante el filial del Real Madrid. Pese al tanto inicial , continúan mirando la meta visitante. Bien es cierto que siempre que los blancos apuntan a la portería de Unai Simón, los nervios toman protagonismo en el graderío y sobre el tapete
26' | 1-0 | Cruzamos el acuador de la primera parte con el filial madridista teniendo ahora el dominio del cuero.— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
Unai Marino realizó primero un paradón y Juanje evitó en la siguiente acción el empate desviando a córner. #Irreductibles ⚔️#UnionistasCastillapic.twitter.com/hOzku39Sc1
22'
SIGUE EL JUEGO SIN PENALTI PARA EL MADRID CASTILLA (1-0)
Minuto 22: El colegiado no estima la pena máxima y el cuadro blanco pierde una petición de revisión
22' | 1-0 | El árbitro desestima la petición. #Irreductibles ⚔️#UnionistasCastillahttps://t.co/zuvtRi3e1C— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
19'
TIEMPO DE REVISIÓN EN EL REINA (1-0)
Minuto 19: El Real Madrid Castilla solicita la revisión por una posible mano de Unionistas dentro del área. Una zozobra de la zaga de Unionistas brindó una oportunidad de oro a los blancos en el área pequeña, que vieron como un disparó fue bloqueado
17'
GASTÓN Y ABDE CELEBRANDO LA DIANA (1-0)
15'
GOOOOOOOOL DE GASTÓN. Marca Unionistas (1-0)
Minuto 15: Se adelanta Unionistas por medio de Gastón. Uruguayo Uruguayo canta la grada. El ariete cazó un disparo en el área pequeña para superar al meta del conjunto blanco, que se encontraba ya en el suelo después de detener un primer disparo de los salmantinos por parte de Álvaro Gómez
14'
ARBELOA CUMPLE SANCIÓN Y SIGUE EL PARTIDO DE SU EQUIPOS DESDE EL PALCO
Enlace copiado
11'
UNIONISTAS FUERZA UNA PÉRDIDA Y MARIO SIMÓN SE VUELVE LOCO (0-0)
Minuto 11: El técnico alentó a los suyos después de forzar una pérdida en el campo del Real Madrid Castilla
9'
PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO: ÁLVARO GÓMEZ
8' | 0-0 | Primera tarjeta para Álvaro Gómez.#Irreductibles ⚔️#UnionistasRealMadridCastillapic.twitter.com/4K5yEQU83T— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
5'
CUMPLIMOS LOS PRIMEROS 5 MINUTOS Y UNINONISTAS YA SE APROXIMA (0-0)
Minuto 5: Centro desde la izquierda de Piñán que termina en saque de esquina tras un despeje del conjunto visitante
1'
COMIENZA EL PARTIDO ENTRE UNIONISTAS Y EL REAL MADRID CASTILLA (0-0)
⌚Comienza el partido en el Reina Sofía:— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
0️⃣ / @UnionistasCF
0️⃣ / @realmadrid Castilla#Irreductibles ⚔️#UnionistasRealMadridCastillapic.twitter.com/QqsVNTKaZH
Previa
SALTAN LOS 22 PROTAGONISTAS AL TAPETE DEL REINA SOFÍA
Previa
«APOYA A TU EQUIPO LOCAL», ASÍ LUCE EL TIFO DE UNIONISTAS
Previa
LOS JUGADORES PONEN RUMBO AL TÚNEL DE VESTUARIOS
Segundos para iniciar la contienda entre Unionistas y el Real Madrid Castilla
Previa
A UNOS MINUTOS DE COMENZAR...UNIONISTAS SE ACUERDA DE ALGUIEN...
🤔 ¿Quién podía sospechar que poner un partido en salamanca un 21 de noviembre a las 21.15 horas no era la mejor idea? pic.twitter.com/4c2yFFrd10— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
Previa
ASÍ LLEGA EL REAL MADRID CASTILLA (21 pt.) (7 V – 0 E - 5 D) // A DOMICILIO: (2 V – 0 E – 3 D).
El Real Madrid Castilla cumple su quinta temporada en la categoría de bronce del fútbol español, y lo hace ocupando la quinta posición en el Grupo I, por lo que cierra la fase de ascenso a Segunda División. Con 21 puntos, se encuentra a cuatro puntos del liderato y aventaja en cuatro puntos a su perseguidor, el Pontevedra. Sus últimos cinco partidos dejan un saldo de 4 triunfos y 1 derrota.
Respecto a su hoja de ruta en el anterior mes de competición, el cuadro blanco finalizó octubre con un pleno de victorias tras derrotar a la Ponferradina, Pontevedra, Ourense y Real Avilés. Una racha que ampliaron el primer fin de semana de fútbol de noviembre venciendo al Talavera por la mínima. Pero, en su última salida cortaron una racha de cinco partidos sumando los tres puntos. Frente al Mérida, lejos de casa, los blancos cayeron de forma estrepitosa por 3-0. Sin embargo, poco tardó el filial del Real Madrid en alzar el vuelo, en concentro, en el siguiente, y último, capítulo de Liga. El cuadro blanco afronta la cita contra Unionistas después de vencer al Cacereño por 2-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano.
En resumen, 7 victorias y 5 derrotas en sus 12 partidos disputados lo ubican en la quinta plaza, dejando un saldo goleador de 15 tantos a favor y 13 en contra. Como visitante, es el noveno equipo de la Liga, todo ello después de firmar 2 triunfos y 3 derrotas en sus cinco choques lejos de casa.
Previa
YA ESTÁN LOS PROTAGONISTAS CALENTANDO SOBRE EL VERDE
Previa
Uno de los nombres propios de la semana en el cuadro charro analizó su papel hasta el momento: “Ha sido un alivio y mucho tiempo”, Gastón.
NOTICIA . A Gastón Valles (Montevideo, 24 años), la grave lesión que sufrió el pasado mes de febrero vistiendo los colores del Cartagena en Segunda no le restó olfato goleador. Aunque llevaba 10 meses y 8 días sin celebrar un solo tanto, lo cierto es que a qué sabía un tanto lo tenía casi olvidado. «Ha sido mucho tiempo», reconoce aliviado después de anotar el gol más rápido de su carrera en el fútbol español y el primero como jugador de Unionistas.
«Desde Granada no marcaba» (17 de diciembre de 2024) , recuerda con la misma precisión con la que leyó el bote del balón, las dudas de Sergi Molina y el frentazo con el que rubricó la acción y el cuarto triunfo de Unionistas esta Liga. «Luego jugué algunos partidos más, hasta que me lesioné frente al Córdoba en febrero. Fueron más de ocho meses en los que no jugué nada, y volver a verme sobre el campo estos últimos seis partidos, ser titular frente al Pontevedra y el Talavera y ahora meter gol es un camino que valoro mucho», afirma el panzer charrúa.
Sobre todo, porque los delanteros «tienen que hacer goles», se autorreafrima después de haber abierto su lata particular : «Es un alivio volver a ver puerta tanto tiempo después y más porque ha servido para dar la victoria al equipo», explica el jugador, que salió «agotado» en el minuto 55 por el esfuerzo de los 50 minutos restantes corriendo detrás del balón. Como antes lo había hecho a la espalda del defensor del Talavera cuando vio a Víctor Olmedo armar, para el centro, la pierna derecha. «Cuando vi que la jugada giraba a esa banda, lo primero y lo único que pensé fue en posicionarme para entrar en el área . La idea era que él me perdiera la marca y luego esperar el centro de Víctor, que la pone de locos. El balón bota y ahí todo se abre: si la tocaba él podía hacer gol en propia, pero si no lo hacía, estaba yo», detalla sobre su primer gol blanquinegro, con el que confirma su tendencia a marcar en los primeros compases. Desde su etapa en el Vélez, en Segunda RFEF (temporada 2023/24), todos sus tantos (seis) han llegado en las primeras partes. «No sabía ese dato. Puede ser que sea más de hacer goles en las primeras mitades; no era algo en lo que hubiera prestado atención, pero me parece interesante», apunta el jugador, que quiere más.
Con esa base, no cabe otro pensamiento que sumar un quinto triunfo frente al Castilla: «Son muy buenos, vienen de una dinámica muy buena, están en playoff, van a venir afilados; pero nosotros también. Yo, en particular, tengo muchísimas ganas de sumar y de marcar en el Reina Sofía. Quiero escuchar el estadio cuando suene un gol mío, y ojalá sea ya este viernes».
Previa
EL REAL MADRID CASTILLA BUSCA ASALTAR EL REINA CON ESTA ALINEACIÓN
Por su parte, Álvaro Arbeloa, entrenador del Madrid Castilla, que hoy está sancionado elige los siguientes once jugadores: Fran González; Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Manu Serrano, Cestero, Mesonero, Thiago, Leiva, Palacios y Yáñez
📋✅ ¡El XI inicial del Castilla!— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) November 21, 2025
🆚 @UnionistasCFpic.twitter.com/PkKnbXf4m7
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES: ALINEACIÓN DE UNIONISTAS
El entrenador de Unionistas pone en liza a los siguientes once jugadores: Unai Marino; Olmedo, Gorjón, Farru, Encuentra; Juanje, Jota, Álvaro Gómez, Piñán, Abde y Gastón
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial para enfrentarnos al @realmadrid Castilla:#Irreductibles ⚔️#UnionistasRealMadridCastillapic.twitter.com/iKju4y5jeY— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
Previa
EL FONDO OESTE PREPARA UNA SORPRESA PARA LA CITA DE HOY
Previa
PREVIA. El Castilla, como punto de 'break' para Unionistas
PREVIA . El estadio Reina Sofía es una fábrica de partidos para el recuerdo desde la misma fecha del debut, tras la mudanza de Las Pistas, el 18 de octubre de 2020. Desde entonces, son imborrables los partidos de Copa del Rey frente al FC Barcelona, Rayo Vallecano, Villarreal, Elche o Sporting de Gijón… y también los choques de Liga frente al Dépor, Racing de Santander, y el grandísimo triunfo frente al Real Madrid Castilla de Raúl hace 944 días, con los goles de Juampa, De la Nava y Beneit.
Como esta temporada el torneo del KO pasa de largo del feudo de La Vega, los partidos para el recuerdo se ciñen única y exclusivamente a la Liga. Entre la baraja de los 19 rivales, el conjunto de Álvaro Arbeloa emerge como pieza de caza mayor: por el escudo al que representan —el Real Madrid es el club más laureado de la historia del fútbol—, por el talento que acumula en una camada más anónima que en otras ocasiones pero no por ello carente de brillo, y porque se presenta como un verdadero punto de inflexión en la temporada, después de ir dando pasos de hormiga hasta el gran triunfo de Talavera de este pasado domingo, donde la racha se elevó a seis choques sin perder y el equipo alcanzó el puesto duodécimo en la tabla, dos por encima de los puestos de descenso con los que ha tenido que convivir desde la jornada 1 debido al nefasto arranque liguero.
Ganar al Real Madrid Castilla hoy ( 21:15 horas ), más que una cuestión de orgullo, es un giro de guion en la temporada del conjunto de Mario Simón. Un balón de oxígeno que serviría para recolocar las piezas en el tablero de la temporada.
Previa
ASÍ LUCE EL ESPLÉNDIDO TAPETE DEL REINA SOFÍA A UNA HORA DEL PARTIDO
Previa
ANTECEDENTES
Será el quinto enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, la tercera en tierras salmantinas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña 2022/23, donde el duelo en la capital española se saldó con triunfo (1-0) por la mínima del Real Madrid Castilla, sin embargo, en la segunda vuelta, Unionistas doblegó con contundencia (3-0) al filial del conjunto merengue.
Y, la otra ocasión donde los dos conjuntos se encontraron en el camino fue en el curso 2018/19. En aquella temporada, el filial del Real Madrid se llevó el gato al agua en los dos compromisos ligueros. Primeros venció en casa por 3-0, y unos meses después, asaltó el hogar de Unionistas venciendo por 1-4.
Previa
Los nombres propios del Real Madrid Castilla que se va a encontrar Unionistas
NOTICIA . La última vez que el Real Madrid Castilla se vio las caras con Unionistas (22 de abril de 2023), el filial blanco encajó un KO de leyenda (3-0, goles de Juampa, De la Nava y Beneit), pese a la constelación de estrellas que la afición se conocía casi de memoria por haber ganado tan solo tres años antes la Youth League (la Champions juvenil). Eso no impidió que el equipo dirigido por Dani Ponz le pegara un gran revolcón al conjunto que dirigía su admirado Raúl González .
Ahora, 944 días después, los dos conjuntos se vuelven a ver las caras con un cambio de cromos completo, salvo Carlos de la Nava . Sin ir más lejos, el entrenador blanco ya no es el histórico '7', sino el campeón del mundo Álvaro Arbeloa .
El exlateral derecho aragonés, nacido de rebote en Salamanca , lidera una generación a la que conoce al dedillo y que, hoy por hoy, es el conjunto más en forma de la liga tras un inicio a contrapié, pese a que los nombres que copan su once son menos mediáticos que los que entonces aterrizaron en el Reina Sofía.
De la larga lista de jugadores que han tenido minutos esta liga en Primera RFEF a sus órdenes (un total de 28), la gavilla de nombres que más suenan en el entorno de Concha Espina son el portero Fran González ; los defensas Fortea y Joan Martínez — Serrano se ha colado en la terna tras responder de manera sobresaliente a la apuesta de Arbeloa—; los medios Cestero y Pitarch ; y el delantero Palacios .
Previa
NOS PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA DE MARIO SIMÓN: “Necesitamos piernas, seriedad y un Reina empujando”
Unionistas afronta este viernes (21:15 horas) ante el Real Madrid Castilla. Sin tiempo para grandes cargas, Mario Simón centró el trabajo en ajustar mecanismos y recuperar futbolistas tras el esfuerzo del pasado domingo. «Ha sido una semana bastante diferente a las anteriores: recuperar y preparar partido. Más trabajo táctico que otra cosa», explicó el técnico de Unionistas en la previa.
Semana tras victoria. “Ganar en esta categoría es muy complicado. En muchos de los empates nos fuimos con la sensación de haber merecido más. El día que estuvimos más finos lo ganamos… y también hemos sido capaces de ganar cuando no estábamos tan bien. Eso habla del crecimiento semanal del grupo”.
Sobre el Real Madrid Castilla. “El Castilla tiene muchísimo talento y calidad. Es un equipo difícil de defender, acumula mucha gente por dentro y se asocia a uno o dos toques. A nivel ofensivo tienen un potencial enorme”.
Más sobre el partido de hoy. “Tenemos que ser muy serios. Nos van a exigir muchísimo físicamente, así que tendremos que elegir a los jugadores que nos den esas piernas, porque las vamos a necesitar”.
¿Qué espera del partido? “Esperamos un rival protagonista; lo intentamos ser también en todos los campos. No espero que vengan a especular. Pero nuestras armas deben impedir que eso suceda. Si ellos tienen mucho la pelota, nuestras opciones se reducen. Tenemos claro, con y sin balón, qué partido queremos que transcurra”.
Afición salmantina. “Los necesitamos… iba a decir, pero es que están siempre. Cada semana se ve aquí y también fuera. Va a haber un ambiente muy bonito. Necesitamos ese aliento y esa dinámica positiva. Hay un feeling evidente con la afición: la gente hace muchos esfuerzos y queremos dar un paso más en confianza y sensaciones. Este equipo aún tiene un techo alto”.
Previa
ANTES DE LOS ONCES...TOCA MIRAR A LAS BAJAS: Bruno Iglesias, lesionado: el salmantino se pierde el Unionistas-Real Madrid Castilla
NOTICIA . El Unionistas-Real Madrid Castilla de este viernes no contará seguro con la presencia de un futbolista que le había dado todavía un mayor interés al partido. Bruno Iglesias , el jugador salmantino del filial merengue, no podrá estar en el Reina Sofía , al menos sobre el terreno de juego.
Según informa el diario As, Bruno sufre una luxación de hombro tras haberse caído en un entrenamiento de esta semana, por lo que se une a la lista de bajas con las que cuenta Álvaro Arbeloa.
En la misma noticia, se informa de que el Real Madrid le ha dado libertad al jugador para que elija entre pasar por el quirófano o someterse a un tratamiento conservador, decisión de la que dependerá el tiempo que tendrá que estar de baja. En el segundo caso, habría que ver si aguanta las molestias a la hora de entrenar y jugar, mientras que si decide operarse la recuperación sería mucho más larga.
Otra de las bajas estará en el banquillo, ya que Arbeloa tampoco estará, por sanción, dirigiendo a los suyos desde la banda. En este sentido, el técnico manchego no podrá estrechar su mano con el campeón del Mundo Álvaro Arbeloa , ya que el técnico blanco ha sido sancionado por el Juez de Competición con dos encuentros por su expulsión en el Romano de Mérida «por actitudes de menosprecio hacia los árbitros».
Previa
HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO
El partido entre Unionistas y el Real Madrid Castilla se disputa este viernes 21 de noviembre a las 21:15 horas . En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del encuentro entre Unionistas y el Real Madrid Castilla. Además, se podrá ver en el llamado Canal Lineal en Movistar, Digi, Orange, LaLiga+ o FC Play, entre otros.
Previa
HOY ES NOCHE DE MANTA EN EL REINA SOFÍA
La noche de hoy será bien fría, así lo han querido, ya que nos encontramos en Salamanca a finales del mes de noviembre. Casi nada. Bajo una temperatura de 1º, los 22 protagonistas saltarán al tapete salmantino en esta noche de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de -1º, una probabilidad de precipitación del 0 % y rachas de viento de 8 km/h.
Previa
¡MUY BUENAS Y FRÍAS NOCHES!
¡Abríguense, arrópense y sean bienvenidos a este Unionistas-Real Madrid Castilla! Un encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación, y que se disputa en el estadio Reina Sofía.
El cuadro salmantino, con 15 puntos en la mochila y ocupando la decimosegunda plaza, se ve las caras con el quinto clasificado, el Real Madrid Castilla, que ha cosechado 21 puntos y llega cerrando el playoff de ascenso.
El de hoy será una cita entre un conjunto enrachado como es el cuadro dirigido por Mario Simón, quienes enlazan seis partidos sin conocer la derrota, contra uno de los filiales más importantes del ámbito nacional.
En su último compromiso liguero, los dos equipos lograron la victoria. En el caso de los charros, doblegaron a domicilio al Talavera, gracias a una diana de Gastón en el minuto 5 de juego. Mientras que el equipo blanco llega después de superar (2-0) sin demasiada oposición al Cacereño en el estadio Alfredo Di Stéfano.
¿Podrá Unionistas mantener la racha frente a uno de los equipos llamados a ocupar la zona noble?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
⚽ ¡DÍA DE PARTIDO! ⚽— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 21, 2025
🆚 @realmadrid Castilla
🕡 21.15h
🏟️ Reina Sofía
📺 @fcplay_, @LaLigaPlus, Movistar, DIGI, Orange, Zapi y +Media
📻 @a_indebida12 y @LocaUrbanSala (90.3 FM)#Irreductibles ⚔️ #UnionistasCastillapic.twitter.com/cpUz3ouw3A
