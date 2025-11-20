Bruno Iglesias, lesionado: el salmantino se pierde el Unionistas-Real Madrid Castilla El centrocampista del filial blanco sufre una luxación de hombro tras una caída en un entrenamiento

El Unionistas-Real Madrid Castilla de este viernes no contará seguro con la presencia de un futbolista que le había dado todavía un mayor interés al partido. Bruno Iglesias, el jugador salmantino del filial merengue, no podrá estar en el Reina Sofía, al menos sobre el terreno de juego.

Según informa el diario As, Bruno sufre una luxación de hombro tras haberse caído en un entrenamiento de esta semana, por lo que se une a la lista de bajas con las que cuenta Álvaro Arbeloa.

En la misma noticia, se informa de que el Real Madrid le ha dado libertad al jugador para que elija entre pasar por el quirófano o someterse a un tratamiento conservador, decisión de la que dependerá el tiempo que tendrá que estar de baja. En el segundo caso, habría que ver si aguanta las molestias a la hora de entrenar y jugar, mientras que si decide operarse la recuperación sería mucho más larga.

La de Bruno es una más en la lista de ausencias con las que el Real Madrid Castilla afrontará el partido contra Unionistas: Fortea, Rachad, Roberto y De Llanos tampoco estarán por lesión, mientras que Manuel Ángel cumplirá su segundo partido de sanción, al igual que Arbeloa.