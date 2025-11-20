«Necesitamos piernas, seriedad y un Reina empujando»: las claves de Simón para ganar al Real Madrid Castilla El técnico prevé un encuentro complejo y le da mucho valor al triunfo: «Esta plantilla tiene un potencial enorme»

Unionistas afronta este viernes (21:15 horas) ante el Real Madrid Castilla. Sin tiempo para grandes cargas, el cuerpo técnico ha centrado el trabajo en ajustar mecanismos y recuperar futbolistas tras el esfuerzo del pasado domingo. «Ha sido una semana bastante diferente a las anteriores: recuperar y preparar partido. Más trabajo táctico que otra cosa», explicó Mario Simón en la previa.

El técnico blanquinegro reconoce que el triunfo reciente ha ayudado a aligerar la mochila. «Vamos recuperando al jugador; siempre quedan golpes y esfuerzos del partido del domingo. La victoria también influye», apuntó. Y añadió una reflexión sobre la evolución del equipo: «Ganar en esta categoría es muy complicado. En muchos de los empates nos fuimos con la sensación de haber merecido más. El día que estuvimos más finos lo ganamos… y también hemos sido capaces de ganar cuando no estábamos tan bien. Eso habla del crecimiento semanal del grupo».

«El Castilla tiene muchísimo talento; nos van a exigir muchísimo»

Mario Simón no escatimó elogios para el filial madridista. «El Castilla tiene muchísimo talento y calidad. Es un equipo difícil de defender, acumula mucha gente por dentro y se asocia a uno o dos toques. A nivel ofensivo tienen un potencial enorme», analizó. Por ello, anticipa un choque de gran desgaste: «Tenemos que ser muy serios. Nos van a exigir muchísimo físicamente, así que tendremos que elegir a los jugadores que nos den esas piernas, porque las vamos a necesitar».

Sobre las posibles bajas por acumulación de amarillas en su plantilla (Farru y Juanje acumulan 4), el técnico restó dramatismo: «Es un factor que debemos obviar. Lo solucionaremos con lo que tengamos. No pueden dejar de meter la pierna; si uno no puede estar, entrará un compañero y lo hará igual de bien».

Propuesta, balón y el partido que quiere Unionistas

Simón espera a un Castilla con intención de mandar. «Esperamos un rival protagonista; lo intentamos ser también en todos los campos. No espero que vengan a especular. Pero nuestras armas deben impedir que eso suceda. Si ellos tienen mucho la pelota, nuestras opciones se reducen. Tenemos claro, con y sin balón, qué partido queremos que transcurra».

«La afición está siempre; necesitamos ese aliento»

El entrenador volvió a subrayar la importancia del Reina Sofía, que podría rozar el lleno. «Los necesitamos… iba a decir, pero es que están siempre. Cada semana se ve aquí y también fuera. Va a haber un ambiente muy bonito. Necesitamos ese aliento y esa dinámica positiva. Hay un feeling evidente con la afición: la gente hace muchos esfuerzos y queremos dar un paso más en confianza y sensaciones. Este equipo aún tiene un techo alto».

El técnico valoró también el último triunfo, más práctico que brillante: «Los tres puntos nos dieron un plus de confianza. Igual con balón no estuvimos tan finos, pero la defensa de área fue de diez. Sin hacer un gran partido también podemos ganar. Eso es importante: seguir sumando y creciendo. Esta plantilla tiene un potencial muy alto».

Un horario incómodo… pero asumido

El partido del viernes obliga a alterar rutinas. «Te cambia todo. Hemos intentado adaptarnos, llevando los entrenos a sensaciones de noche y de frío. Adaptarnos al clima y al horario», explicó Simón. Y lanzó un mensaje a la afición: «Que la gente venga abrigada… y que se caliente animando mucho».

El preparador reconoció que no es partidario de estos horarios: «No me gustan ni los viernes ni los lunes. Una semana muy corta y la siguiente muy larga desgasta al futbolista. Aun así, mejor viernes que lunes. Lo que quiere el jugador es competir».

Por último, Simón confirmó que las lesiones siguen sus plazos: «Siguen en sus procesos; mejoran, pero a corto plazo no los esperamos. En un par de semanas podremos hablar de Ramiro y Prada».

Unionistas buscará este viernes prolongar su estado de confianza y dar otro paso adelante en un Reina Sofía que, una vez más, promete ser decisivo.