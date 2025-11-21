El Castilla, como punto de 'break' para Unionistas

Los jugadores de Unionistas celebran su triunfo en uno de los juegos que llevaron a cabo durante una sesión de entrenamiento en el anexo.

El estadio Reina Sofía es una fábrica de partidos para el recuerdo desde la misma fecha del debut, tras la mudanza de Las Pistas, el 18 de octubre de 2020. Desde entonces, son imborrables los partidos de Copa del Rey frente al FC Barcelona, Rayo Vallecano, Villarreal, Elche o Sporting de Gijón… y también los choques de Liga frente al Dépor, Racing de Santander, y el grandísimo triunfo frente al Real Madrid Castilla de Raúl hace 944 días, con los goles de Juampa, De la Nava y Beneit.

Como esta temporada el torneo del KO pasa de largo del feudo de La Vega, los partidos para el recuerdo se ciñen única y exclusivamente a la Liga. Entre la baraja de los 19 rivales, el conjunto de Álvaro Arbeloa emerge como pieza de caza mayor: por el escudo al que representan —el Real Madrid es el club más laureado de la historia del fútbol—, por el talento que acumula en una camada más anónima que en otras ocasiones pero no por ello carente de brillo, y porque se presenta como un verdadero punto de inflexión en la temporada, después de ir dando pasos de hormiga hasta el gran triunfo de Talavera de este pasado domingo, donde la racha se elevó a seis choques sin perder y el equipo alcanzó el puesto duodécimo en la tabla, dos por encima de los puestos de descenso con los que ha tenido que convivir desde la jornada 1 debido al nefasto arranque liguero.

Ganar al Real Madrid Castilla hoy (21:15 horas), más que una cuestión de orgullo, es un giro de guion en la temporada del conjunto de Mario Simón. Un balón de oxígeno que serviría para recolocar las piezas en el tablero de la temporada.

No ganar no será un fracaso ni una desilusión; el contexto está claro. Ni siquiera sería un paso atrás, pues enfrente aterriza el conjunto más en forma del grupo —y el segundo de toda la Primera Federación—, con 12 puntos sumados de los últimos 15 puestos en juego. Los tres que le faltan se le escaparon en Mérida, partido al que se aferran todos los equipos para tratar de frenar a esta constelación de novas que dirige Álvaro Arbeloa, quien tendrá que ver el choque desde la grada al cumplir en Salamanca su segundo partido de sanción.

Para este encuentro, Mario Simón podrá contar con su equipo de gala, ya que las dos únicas bajas en sus filas son las de Ramiro —al que se espera pueda reintegrarse al grupo tras la próxima semana— y Raúl Prada.