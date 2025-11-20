Los nombres propios del Real Madrid Castilla que se va a encontrar Unionistas Pitarch, Cestero, Serrano o Palacios son las perlas de la Fábrica que brillan con Arbeloa, y Fran González ya ha debutado con el primer equipo

Iván Ramajo Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:39

La última vez que el Real Madrid Castilla se vio las caras con Unionistas (22 de abril de 2023), el filial blanco encajó un KO de leyenda (3-0, goles de Juampa, De la Nava y Beneit), pese a la constelación de estrellas que la afición se conocía casi de memoria por haber ganado tan solo tres años antes la Youth League (la Champions juvenil). Eso no impidió que el equipo dirigido por Dani Ponz le pegara un gran revolcón al conjunto que dirigía su admirado Raúl González.

Ahora, 944 días después, los dos conjuntos se vuelven a ver las caras con un cambio de cromos completo, salvo Carlos de la Nava. Sin ir más lejos, el entrenador blanco ya no es el histórico '7', sino el campeón del mundo Álvaro Arbeloa.

El exlateral derecho aragonés, nacido de rebote en Salamanca, lidera una generación a la que conoce al dedillo y que, hoy por hoy, es el conjunto más en forma de la liga tras un inicio a contrapié, pese a que los nombres que copan su once son menos mediáticos que los que entonces aterrizaron en el Reina Sofía.

De la larga lista de jugadores que han tenido minutos esta liga en Primera RFEF a sus órdenes (un total de 28), la gavilla de nombres que más suenan en el entorno de Concha Espina son el portero Fran González; los defensas Fortea y Joan Martínez —Serrano se ha colado en la terna tras responder de manera sobresaliente a la apuesta de Arbeloa—; los medios Cestero y Pitarch; y el delantero Palacios.

Cada uno por un motivo distinto, además. El guardameta está llamado a dar el salto al primer equipo más pronto que tarde. De hecho, ya jugó en el Bernabéu la pasada liga frente al Valencia. Ancelotti lo tenía en sus oraciones, y eso evitó que el curso pasado tuviera todos los minutos que necesitaba para seguir desarrollándose en el filial, ya que era un fijo en sus convocatorias.

De Fortea se recuerda que fue el jugador que rompió el pacto de no agresión con el Atlético, que durante años estuvo vigente en ambas canteras; y también que es el que menos minutos suma de todos al ser internacional con España en el Mundial sub-20, al igual que Tiago Pitarch, quien ya ha recibido varias llamadas de Xabi Alonso e incluso ha formado parte de la expedición blanca en el Mundial de Clubes.

Joan Martínez ha saltado hace nada a la palestra por el 'palo' publico que le soltó su técnico en, aunque la confianza en él es máxima, así como en Cestero, que es el gran organizador de fútbol de este equipo.

Mientras que Palacios, hijo del mítico jugador de Osasuna del mismo nombre, es el 'panzer' de esta plantilla —cinco tantos en liga—.

Como curiosidad, cabe recordar que Franco Mastantuono tiene ficha con esta plantilla aunque ni está con esta plantilla; ni se le espera.

El salmantino Bruno Iglesias

Tras salir cedido al Celta Fortuna, Arbeloa repescó al salmantino Bruno Iglesias en su última campaña como sub23 con el recuerdo de la buena sintonía que ambos mantuvieron en División de Honor juvenil, época en la que el canterano del Santa Marta fue comparado con Kaká por Álvaro Benito. Bruno lleva este curso 12 partidos de Liga disputados, pero tan solo 4 como titular.