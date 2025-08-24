Unionistas quiere estar en la fase nacional de la Copa RFEF

Jaime Salamanca Domingo, 24 de agosto 2025, 07:00 Comenta Compartir

Después de zanjar la fase de grupos, el estadio Luciano Rubio de Benavente es, a partir de las 19:30 horas, el escenario de la final regional de la Copa Federación. Unionistas, campeón del Grupo A, y Zamora, vencedor en el Grupo B, se encuentran en el camino por un billete a las rondas nacionales del torneo copero.

El equipo vencedor en el día de hoy tendrá que afrontar tres rondas más (Dieciseisavos, octavos y cuartos) para lograr el ansiado billete a la próxima edición de la Copa de Su Majestad el Rey.

Pero, hasta llegar a dichas fases, ambos conjuntos se tendrán que medir en un duelo donde el cuadro zamorano, que actuará como 'local', porta la etiqueta de favorito después de lo labrado en la pretemporada. Cabe recordar que la cita no se desarrolla en el estadio Ruta de la Plata debido a que su césped se encuentra en obras de mejora.

Entre tanto, Unionistas buscará sacudirse las malas sensaciones con las que despidieron el Memorial UDS hace apenas dos días. Los salmantinos recibieron un serio aviso del Mérida al caer derrotados por 2-5 en Las Pistas. Y es que, el equipo de Riera se inmoló regalando tres de los cinco goles extremeños, y pese a que el técnico admitió que realizó cambios mirando a la cita dominical, las sensaciones no fueran nada buenas: «Jugando cada dos días no puedes rotar mucho y tienes que priorizar uno de los dos partidos», dijo el entrenador catalán.

A ello, sumó que a Unionistas «le interesa pasar e ir a la siguiente ronda porque nos ayudará a crecer». Bien es cierto que sus números en la competición copera son, hasta el momento, casi inmaculados porque después de cumplir tres jornadas, vio puerta en siete ocasiones y recibió una sola diana en contra. Un dominio en la fase de grupos donde hay que recordar que los charros se midieron ante rivales de inferior categoría. «Es una pretemporada que al final con la Copa Federación pues te obliga muchas veces a jugar contra equipos de inferior categoría y no estás en la realidad», admitió Oriol Riera tras el Memorial UDS.

Enfrente, estará un cuadro zamorano que se ha reforzado mucho y bien en este mercado estival, y ello lo está trasladando en su preparación. El combinado de Juan Sabas, técnico del Zamora, llega tras proclamarse campeón del Trofeo Colombino y de probarse contra varios equipos de misma categoría. Además, para los zamoranos: «No es un partido cualquiera. El club nos ha trasmitido la importancia de pasar a la siguiente fase», expresó Juan Sabas en la previa de un encuentro con varios tintes de señor partido.