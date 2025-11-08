Unionistas - Pontevedra CF: tres puntos clave para asentarse

Iván Ramajo Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Unionistas se enfrenta este sábado (18:00) a un encuentro clave de cara a su futuro más inmediato en la Liga. Olvidado lo que es perder desde hace más de un mes —la última fue el 27 de septiembre—, los blanquinegros tienen hoy frente al Pontevedra, y con el factor Reina Sofía de cara, la posibilidad de asentarse en la clasificación, una vez que en la pasada jornada lograron por fin salir de los puestos de descenso en los que estuvieron inmersos durante las nueve primeras jornadas de Liga.

Los tres puntos aparecen, por tanto, como un pequeño colchón que ponga todo en orden; que una derrota próxima no desbarate el trabajo de recuperación llevado a cabo desde que Mario Simón llegó al banquillo, con sus evidentes mejoras en el terreno de juego, su columna vertebral tan definida y, sobre todas las cosas, la fiabilidad mostrada desde su llegada al cargo en el apartado defensivo. El equipo está a las puertas de batir el récord de minutos sin encajar un solo gol (quedan 36 para ello) a lo largo y ancho de estas cinco temporadas en Primera RFEF.

Sin ninguno de los tres jugadores lesionados —todos ellos defensas: Ramiro, Prada y Álvaro Santiago—, el once que hoy presente Simón frente al Pontevedra se antoja, por fuerza mayor, continuista. Un retoque como mucho, apuntan todas las quinielas.

Los dos elementos que al Unionistas de Simón le faltan para apuntalar su idea son consolidar el Reina Sofía como feudo inexpugnable —elemento diferencial en todas y cada una de las temporadas anteriores y escenario donde se han escapado 8 de los 15 puntos puestos en juego hasta la fecha— y mostrar mayor colmillo en la faceta ofensiva. Aunque de la mano del técnico manchego haya llegado el gol, lo cierto es que no con la regularidad que le hubiera gustado. De hecho, los blanquinegros llevan 189 minutos sin celebrar un solo tanto, desde que Encuntra se sacó de la manga aquella cabalgada por la banda derecha en el Heliodoro de Tenerife que supuso el 0-2.

El Pontevedra se presenta con sus pros y sus contras en el Reina Sofía. Por un lado, están las tres derrotas en tres choques en este escenario (todas ellas encajadas por 1-0) y, por otro, el buen comienzo de temporada firmado —el mejor de su historia en Primera RFEF—, que le ha llevado a estar a las puertas del playoff, entre otros motivos, por haber sumado en cinco de sus últimos seis duelos.