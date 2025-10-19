Unionistas, a un paso de salir de la zona roja: así está la clasificación en el Grupo I de la Primera RFEF La diferencia entre el quinto clasificado (último billete al playoff de ascenso) y el último en descender (actualmente los salmantinos) es de tan solo 3 puntos

Unionistas cosechó sus primeros puntos a domicilio de la temporada, y de qué manera lo hizo. Nada más y nada menos que doblegando (0-2) al Tenerife, líder del Grupo I de la Primera Federación. Con esta victoria, el equipo dirigido por Mario Simón se coloca a las puertas de salir de los puestos de descenso al contar con 9 puntos, lo que les sitúa en la decimosexta plaza, dejando un historial de 3 triunfos y 5 derrotas con un saldo goleador de 8 goles a favor y 10 en contra.

El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación sigue siendo el Tenerife, a quién parecía imposible hacerle daño hasta que Unionistas tocó su puerta. Aun así, los tinerfeños lideran la tabla con 19 puntos de 24 repartidos. Dos menos suma el Racing de Ferrol que ocupa el segundo escalón y enlaza cuatro partidos sin conocer la derrota. Tras ellos, en puestos de fase de ascenso a Segunda División se sitúan el Celta Fortuna (14), el Real Avilés (13), y con un punto menos el Guadalajara (12) cierra la fase de ascenso. Por su parte, el Real Madrid Castilla, con los mismos puntos que los castellanomanchegos, y el Barakaldo, que suma 11 puntos, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

Todo sigue muy apretado cumplidas ocho jornadas, ya que la diferencia entre el quinto clasificado (último billete al playoff de ascenso) y el último en descender es de tan solo 3 puntos.

En la parte baja de la tabla, el Arenteiro marca la salvación con nueve puntos. Los mismos suma Unionistas, que es quinto por la cola, el Bilbao Athletic y el Mérida. Después del cuadro emeritense, el Arenas de Getxo es penúltimo con 8 puntos y el Ourense con 4 puntos se mantiene como colista con 4 puntos en la taquilla.

Los resultados de la 8ª jornada

Racing de Ferrol 3-1 Arenas de Getxo

Mérida 3-1 Arenteiro

Guadalajara 1-1 Barakaldo

Pontevedra 2-2 Osasuna Promesas

Lugo 2-0 Celta Fortuna

Tenerife 0-2 Unionistas

Ponferradina 2-0 Zamora

Ourense 1-3 RM. Castilla

Real Avilés 1-1 Talavera

Bilbao Athletic 1-3 Cacereño

Próxima jornada

En el próximo capítulo de Liga, Unionistas cierra el mes de octubre regresando a casa para recibir la visita del CD Lugo. El partido, que corresponde a la novena jornada, está fijado para el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 16 horas en el Reina Sofía.

Ambos conjuntos llegan tras vencer en su último compromiso liguero. Unionistas ganó al Tenerife y el cuadro lucense hizo lo mismo (2-0) en casa frente al Celta Fortuna. Será el quinto enfrentamiento entre ambos, el tercero con el Reina como escenario de la acción. En las dos anteriores visitas del Lugo, el encuentro acabó con tablas.