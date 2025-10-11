Unionistas - Mérida: necesidad de ganar en el reina

Mario Simón se dirige a los jugadores de Unionistas antes de comenzar la sesión de entrenamiento del pasado jueves en el anexo al Reina Sofía.

Por segundo fin de semana consecutivo el estadio Reina Sofía abre sus puertas, y lo hace, de nuevo, con la obligación de celebrar una victoria de Unionistas después del complicado inicio que están cumpliendo los salmantinos. A partir de las 18 horas, el barrio de la Vega acoge la séptima jornada en el Grupo I de la Primera Federación con el conjunto charro y la Asociación Deportiva Mérida como los protagonistas del encuentro liguero.

Dos entidades con proyectos muy dispares, ya que mientras que los charros se marcan lograr la salvación cuanto antes, los extremeños desean, por lo menos, repetir el playoff de ascenso del pasado curso. Sin embargo, ambos han comenzado la presente campaña firmando una hoja de ruta casi similar. Debido a ello, los dos equipos saltarán al verde ubicados en puestos de descenso.

Por un lado, el equipo dirigido por Mario Simón es el farolillo rojo de la clasificación después de cosechar 3 puntos de 18 repartidos. Y, los visitantes ocupan el decimoséptimo puesto en la tabla con 6 de 18 puntos en el zurrón. Una situación, después de seis capítulos de Liga, que obliga ya a emplear la palabra «necesidad de victoria» en el discurso de ambos banquillos.

Sin tiempo para lamentarse, Unionistas debe dar carpetazo al revés sufrido frente al Celta Fortuna (0-2), y para ello contar con el estadio Reina Sofía como escenario de la acción es clave. Y más después de lo fresca que está la remontada ante el Real Avilés, donde Unionistas dio la vuelta a un 0-2 en 35 minutos, y demostró de lo que es capaz este equipo.

El camino labrado de los charros hasta el momento deja un saldo de un triunfo y cinco derrotas, aún restan muchos puntos por repartir y cómo bien explican desde el vestuario: «Todos los puntos que consigamos ahora, no los echaremos de menos más adelante», y este sábado se puede dar el primer paso para cambiar este aciago inicio de temporada. Respecto a la convocatoria en el conjunto local, Mario Simón no podrá contar con Olmedo, expulsado en el último encuentro, y Palmero, sancionado por FIFA, aunque el que sí estará es el fichaje Gastón Valles.

Enfrente, estará el Mérida. Tras cuatro partidos conociendo sólo la derrota, los extremeños vencieron en la última jornada al Arenas de Getxo (3-0), además, con una portería a cero que espera marca los siguientes pasos del conjunto con más goles en contra (12) en el Grupo I.