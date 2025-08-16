Unionistas y Guijuelo quieren el liderato El Grupo A de la Copa Federación cumple su tercera y última jornada con todo por decidir

Héctor Nespral e Isma Cerro, en carrera, durante el último partido oficial (2021) entre el Guijuelo y Unionistas con el estadio municipal Luis Ramos como escenario de la contienda.

Jaime García Guijuelo Sábado, 16 de agosto 2025, 06:15

Desde las 20 horas, la primera de las dos fases regionales de la Copa Federación se resuelve. El Club Deportivo Guijuelo y Unionistas de Salamanca disputan la tercera y última jornada de la competición con el objetivo de acompañar al Zamora en la gran final de la fase regional de Copa RFEF.

Los blanquinegros, como actuales líderes del grupo al contar con 6 puntos en su casillero, parten como claros favoritas ya que no solo aventajan en dos categorías a su rival de hoy, sino que también podrán jugar con el resultado al necesitar solo un punto para certificar el liderato. Bien es cierto que ambos conjuntos afrontan la cita copera sin querer otorgarle una gran importancia, dada la cercanía con el inicio de la competición doméstica, dónde ambos protagonistas sí tienen el foco puesto desde hace semanas.

Aunque, el premio final no deja de ser una gran recompensa para ambas entidades debido a que está en juego un billete a la próxima edición de la Copa de Su Majestad el Rey, con todo lo que ello conlleva como han visto los dos protagonistas en sus últimas campañas.

El paso de los dos equipos por la presente edición copera deja a Unionistas con un balance perfecto en sus dos anteriores compromisos. Y es que, tras dos duelos disputados, llega con el candado puesto en su portería al dejar la portería a cero en las dos primeras jornadas. Los de Oriol Riera derrotaron en su estreno a la Unión Deportiva Santa Marta de manera contundente con un 0-4 a domicilio, y un fin de semana después se llevaron el derbi de la capital del Tormes frente al Salamanca UDS en el estadio Reina (2-0).

En los dos encuentros, los blanquinegros golpearon primero en los primeros compases, y ello acabó minimizando las opciones de sus rivales. Contra los tormesinos, Pere Marco abría la lata a los 3 minutos de juego, y en el primer minuto de partido, el derbi celebró la primera diana gracias a Palmero.

Enfrente, el Club Deportivo Guijuelo de Dani Romo quiere dar la campanada y no solo lograr los tres puntos, también firmar la primera victoria guijuelense ante el equipo del barrio de La Vega. A diferencia de los visitantes, el Guijuelo llega vivo gracias a hacer los deberes en el tramo final, puesto que contra el Salamanca UDS rascaron un empate en el minuto 97, y ante el Santa Marta hacían gol a 9 minutos del final.

1.623 días después el Luis Ramos volverá a recibir a dos aficiones que no se reencuentran desde la extinta Segunda División B, en concreto, en desde el curso 2020/21.