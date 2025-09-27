Unionistas no encuentra la eficacia que sí tiene el Real Madrid en la División de Honor (2-1) Los blancos llevaron el partido a la primera media hora de juego con 2-0 en el marcador, y en el tramo final, los salmantinos recortaron distancias por medio de Eduardo López

Área 11 Madrid Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:38 Comenta Compartir

Unionistas División de Honor vio como el Real Madrid se impuso por la minina (2-1) en un partido que estuvo igualado, pero que a su vez estuvo marcado por los aciertos dentro de las áreas y, sobre todo, por la eficacia goleadora de los conjuntos. El equipo visitante saltó con solvencia al verde de Valdebebas, pero con el paso de los minutos los locales empezaron a sentirse más cómodos sobre el tapete verde.

Antes de llegar a los primeros diez minutos de partido, Diego marcó el primero para el conjunto blanco después de una buena jugada coral del Madrid. Con la inercia del dominio sobre el terreno de juego, Unionistas no pudo encontrarse con el gol antes de llegar al descanso y, de esta manera, meterse en el partido, cosa que sí que logró hacer el cuadro local.

A la media hora de encuentro, Carlos Díez puso el 2-0 en el luminoso de la Ciudad del Real Madrid para encarar con garantías el partido. Tras el paso por vestuarios y los numerosos intentos de la escuadra visitante ante la portería de Illiua, Unionistas no encontró su premio hasta demasiado tarde. En el minuto 89, Edu López puso el 2-1 para los visitantes sin apenas margen para buscar el empate.

Con todo y pese al esfuerzo titánico de los visitantes para llevarse alguna cosa más de la Ciudad Deportiva blanca, Unionistas se quedó sin sumar en esta jornada pese al buen partido realizado en este sábado. Las sensaciones sobre el verde fueron buenas de los blanquinegros, pero faltó este acierto dentro del área para conseguir alguna cosa más.