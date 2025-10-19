Unionistas cae por la mínima en su visita a Badajoz en la División de Honor (1-0) Los de Raúl Fuentes no encontraron respuesta a la diana del cuadro pacense cumplido el minuto 48 de juego

Unionistas se quedó con la sensación de haber podido llevarse algo más del Paco Herrera en un partido frente al Badajoz que comenzó igualado y con ocasiones claras para ambos equipos. Desde el inicio, los charros mostraron un juego intenso y buscaron generar peligro sobre la portería local, con Leo y Roco acercándose al gol en el primer cuarto de hora.

A los 31 minutos, Iván probó fortuna con un potente disparo desde fuera del área que se estrelló en el larguero, dejando clara la insistencia visitante. El conjunto pacense también tuvo sus opciones, pero la defensa de Unionistas se mostró sólida y el marcador llegó al descanso sin goles.

Tras el paso por vestuarios, el Badajoz logró adelantarse muy pronto, en el minuto 48, gracias a un gol de Aitor Giles que cambió el ritmo del partido. A partir de ese momento, los salmantinos trataron de reaccionar y dominaron la posesión, buscando con insistencia la portería rival. A pesar del esfuerzo y de las numerosas ocasiones generadas por los blanquinegros, los de Raúl Fuentes no consiguieron transformar sus oportunidades en goles y los locales se terminaron llevando la victoria (1-0).

Con este resultado, Unionistas se mantiene en la zona roja de la clasificación en la División de Honor. Con tres de 15 puntos, los salmantinos están ubicados en la decimocuarta posición, a dos puntos de la salvación. La próxima cita del equipo dirigido por Raúl Fuentes será de nuevo a domicilio, ya que el próximo domingo, 26 de octubre (16:00 horas), visitan al Trival Valderas Alcorcón.