Tres puntos entre amigos

“Será emocionante ver desde el otro lado, como rival, la camiseta blanquinegra y a mis padres como rivales en la grada”, condensó en una sola frase el partido de hoy (18:30) entre Talavera y Unionistas Miguel Ángel Sandoval, el antiguo presidente del club del Reina Sofía que ahora ejerce de director general en el club cerámico. Esa es la atmósfera que envuelve un duelo de vital importancia para los dos conjuntos. Un empate no sería bueno para ninguno de los dos.

No es un derbi, sino un duelo entre amigos —también ‘jugará’ por primera vez en contra el exdirector deportivo Toni García—, que se juegan mucho. El paternalismo que ha invadido —como es lógico, por las circunstancias— toda la semana quedará obligatoriamente de lado cuando María Eugenia Gil mande dar comienzo al encuentro. Sobre el 107×74 se miden también dos equipos necesitados en la tabla; con rachas distintas, pero con los mismos puntos sumados en las 11 primeras jornadas de Liga (12). El descenso es una losa demasiado pesada como para obviarla por la fuerte carga de emotividad de un reencuentro completamente impensable hace no tanto.

A los puntos, parece que Unionistas llega un punto mejor, por la racha de cinco encuentros sin perder y el hecho de haber encajado un solo tanto en esos 450 minutos. El Talavera encadena dos derrotas, por la mínima frente al Real Madrid Castilla y también ante el Celta Fortuna, aunque de manera especialmente dolorosa, tras dejarse remontar un 0-3 a su favor.

Pero en la tabla sigue pesando mucho el nefasto arranque de Liga firmado por Oriol Riera, que ha impedido a los blanquinegros coger cierto colchón. De hecho, pese a las cinco jornadas sin conocer la derrota, Unionistas sigue sumergido en los puestos de descenso. Ni hacer las cosas casi perfectas —a falta de más gol— sirve para quitarse ese sambenito.

Este es un duelo también marcado por las bajas: quien mejor sepa digerirlas golpeará primero. A priori, en este apartado también llega más entrenado Unionistas, ya que suma cuatro jornadas con la defensa en cuadro —tan solo cuatro efectivos disponibles; Ramiro y Prada siguen siendo bajas y, como anticipó Mario Simón este pasado viernes, Álvaro Santiago vuelve a una convocatoria mes y medio después de caer lesionado—, mientras que Diego Nogales suma para el encuentro de hoy la importantísima baja del delantero argentino Gonzalo Di Renzo, máximo artillero del conjunto cerámico (con 3 goles) y una de las vértebras de la columna del técnico talaverano.

“Es un equipo con la estructura muy marcada, en la que liberaba Gonzalo Di Renzo a Marcos Moreno; y no jugando Di Renzo, esperamos un equipo con movimientos de ruptura con Valen o Marcos. Tendrán mucha velocidad arriba. De tres cuartos para adelante, tienen mucha facilidad para decidir”, trató de adivinar en rueda de prensa Mario Simón cómo le jugará el conjunto cerámico.

Lo que está claro es que Unionistas volverá a apostar por la fiabilidad para tratar de sumar su cuarto triunfo de la temporada frente a un Talavera plagado de amigos.

