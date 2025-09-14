Toca reaccionar en Guadalajara

Los jugadores de Unionistas desplazan una portería en el entrenamiento de esta semana en el anexo al Tori.

Álex G. Santana Salamanca Domingo, 14 de septiembre 2025, 05:45 Comenta Compartir

Unionistas encara este domingo un nuevo desafío en la Primera Federación, enfrentándose al CD Guadalajara en un encuentro que se prevé intenso y marcado por la necesidad de sumar puntos tras un inicio complicado. El equipo de Oriol Riera llega al partido con dos derrotas por la mínima en las dos primeras jornadas, resultados que, aunque ajustados, han dejado al conjunto charro con la necesidad de reaccionar para no descolgarse en la clasificación y mostrar su nivel para esta temporada 2025/26.

El técnico, sin embargo, ha querido restar dramatismo a la situación y ha destacado que el equipo «está mucho mejor» tras las primeras pruebas del curso. Riera ha insistido en que Unionistas necesita ser más dominador de los partidos, controlar los tempos y generar oportunidades con mayor continuidad, elementos que serán clave frente a un Guadalajara que llega con 3 puntos y que ya ha mostrado solidez en la competición.

La convocatoria trae buenas noticias para el equipo salmantino: se recupera Juanma, ausente la pasada jornada por lesión, y también regresa Palmero tras sus compromisos internacionales con la selección de Malasia. La vuelta de ambos futbolistas tras perderse el choque contra el Arenteiro aporta opciones al técnico para plantear un once competitivo, algo fundamental para buscar los primeros puntos de la temporada. Las ausencias serán las de los lesionados Aarón Piñán y Steffan.

Unionistas contará además con el respaldo de su afición, que no ha querido fallar pese a los resultados iniciales: más de 200 seguidores viajarán hasta Guadalajara para acompañar al equipo, generando un aliento extra que puede resultar decisivo en un partido que se prevé disputado y muy igualado.

El encuentro, que dará comienzo a las 18:15 horas, supondrá una prueba de carácter para los jugadores salmantinos, que necesitan empezar a sumar puntos y mostrar la versión de equipo competitivo que Riera pretende consolidar. Ganar no solo supondría la primera victoria de la temporada, sino también un impulso moral para afrontar las jornadas venideras con confianza y convencimiento de que Unionistas puede ser un rival incómodo para cualquier equipo de la categoría, además de para terminar con el ambiente negativo de las primeras semanas.