Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de Unionistas desplazan una portería en el entrenamiento de esta semana en el anexo al Tori. LAYA
PREVIA: GUADALAJARA VS UNIONISTAS

Toca reaccionar en Guadalajara

Tras dos derrotas, Riera insiste en que Unionistas debe dominar los partidos

Álex G. Santana

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 05:45

Unionistas encara este domingo un nuevo desafío en la Primera Federación, enfrentándose al CD Guadalajara en un encuentro que se prevé intenso y marcado por la necesidad de sumar puntos tras un inicio complicado. El equipo de Oriol Riera llega al partido con dos derrotas por la mínima en las dos primeras jornadas, resultados que, aunque ajustados, han dejado al conjunto charro con la necesidad de reaccionar para no descolgarse en la clasificación y mostrar su nivel para esta temporada 2025/26.

El técnico, sin embargo, ha querido restar dramatismo a la situación y ha destacado que el equipo «está mucho mejor» tras las primeras pruebas del curso. Riera ha insistido en que Unionistas necesita ser más dominador de los partidos, controlar los tempos y generar oportunidades con mayor continuidad, elementos que serán clave frente a un Guadalajara que llega con 3 puntos y que ya ha mostrado solidez en la competición.

La convocatoria trae buenas noticias para el equipo salmantino: se recupera Juanma, ausente la pasada jornada por lesión, y también regresa Palmero tras sus compromisos internacionales con la selección de Malasia. La vuelta de ambos futbolistas tras perderse el choque contra el Arenteiro aporta opciones al técnico para plantear un once competitivo, algo fundamental para buscar los primeros puntos de la temporada. Las ausencias serán las de los lesionados Aarón Piñán y Steffan.

Unionistas contará además con el respaldo de su afición, que no ha querido fallar pese a los resultados iniciales: más de 200 seguidores viajarán hasta Guadalajara para acompañar al equipo, generando un aliento extra que puede resultar decisivo en un partido que se prevé disputado y muy igualado.

El encuentro, que dará comienzo a las 18:15 horas, supondrá una prueba de carácter para los jugadores salmantinos, que necesitan empezar a sumar puntos y mostrar la versión de equipo competitivo que Riera pretende consolidar. Ganar no solo supondría la primera victoria de la temporada, sino también un impulso moral para afrontar las jornadas venideras con confianza y convencimiento de que Unionistas puede ser un rival incómodo para cualquier equipo de la categoría, además de para terminar con el ambiente negativo de las primeras semanas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  2. 2 La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo
  3. 3 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  4. 4 Un fuego en la ribera del Tormes moviliza a los Bomberos
  5. 5 Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico
  6. 6 La poca demanda de patatas hace que queden aún un 80% en la tierra
  7. 7 Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza en la subida del coste de la vida
  8. 8 Fallece Juan Bezares, histórico jugador de la UDS
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 13 de septiembre
  10. 10 Tres festejos en directo este fin de semana por televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Toca reaccionar en Guadalajara

Toca reaccionar en Guadalajara