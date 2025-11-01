Toca llamar a la puerta de Lezama

Jota trata de proteger el esférico mientras que Juanje y Piñán le intentan birlar el balón en un ejercicio de entrenamiento de la presente semana.

Jaime García Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:20

Unionistas inaugura noviembre afrontando su quinta salida de la temporada, todo ello después de cerrar el mes de octubre cosechando siete de doce puntos posibles y logrando una fiabilidad defensiva que se traduce en resultados. En esta ocasión, los pupilos de Mario Simón tocarán la puerta de Lezama, hogar del Bilbao Athletic, en un partido correspondiente a la décima jornada del Grupo I de la Primera Federación. Dos conjuntos separados por un punto que inician este capítulo de la Liga encuadrados en los puestos de descenso.

En los últimos tres compromisos ligueros, en los que Unionistas no ha conocido la derrota, el conjunto salmantino ha hecho olvidar el terrible inicio de curso para ubicarse en la decimosexta plaza, es decir, a un paso de salir de la zona roja de la tabla. Atrás queda un mes que parecía poco alentador para los blanquinegros al medirse contra Celta Fortuna, Mérida, Tenerife y Lugo; sin embargo, una vez resuelto, las lecturas son positivas para el cuadro del Tormes. Ante rivales de alto calibre, Unionistas ha puesto el candado en su portería y ha empezado a mostrar los mimbres de un equipo que desea ir de menos a más. Por si fuera poco, 140 aficionados acompañarán a los blanquinegros desde la grada.

Una situación diferente vive su rival de hoy, que ha caído derrotado en sus tres últimos duelos. El Bilbao Athletic, después de cumplir las primeras cuatro jornadas sin conocer la derrota en Liga, encadena cinco partidos sin vencer, logrando un punto de quince posibles. Por ello, ocupa la penúltima posición en la tabla.

La última alegría a domicilio llegó ante el Tenerife, y ahora los de Mario Simón tratarán de extender las buenas sensaciones frente a un filial que está obligado a despertar cuanto antes.