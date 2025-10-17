Sporting, Zaragoza, Cádiz... y Unionistas

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 18:32 Comenta Compartir

Que más de 300 aficionados de Unionistas viajen a cualquier campo de España no es noticia ni novedad, ya que no ha habido un solo partido en la historia del club en el que la primera plantilla haya estado sola en campo contrario. Durante esta ya larga década de travesía, los aficionados del conjunto del Reina Sofía se han desplazado en tren, barco (Ceuta) y, en esta misma jornada, lo harán en avión para estar en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Y aquí sí, este número resulta llamativo por todos los condicionantes deportivos y extradeportivos —principalmente los gastos del viaje— que hay de por medio. «Es una barbaridad», responden los peñistas de Tenerife, que ponen en contexto el desplazamiento de la afición blanquinegra a su estadio.

«A ver», explica Fran León, presidente de la Federación de Peñas del conjunto chicharrero, «en nuestro estadio siempre hay aficionados visitantes. El viaje a la isla, por sí solo, ya resulta muy atractivo y no hay un solo encuentro en el que no se vea gente de los conjuntos rivales. Lo que ya no es tan normal es ver un número tan importante de seguidores rivales como los 300 que vienen esta jornada desde Salamanca. Es el grupo más numeroso hasta ahora en Primera Federación, una cantidad de gente importante que está a la altura de los desplazamientos de clubes tan grandes como los del Sporting de Gijón, el Real Zaragoza o el Cádiz CF cuando han coincidido en Liga con nosotros, por comparar». Palabras mayores, por tanto.

«Es una maravilla que venga tanta gente, sobre todo porque van a ser recibidos con los brazos abiertos y van a disfrutar del fútbol en la isla. El ambiente que se vive aquí en las previas es muy sano», lanza la invitación Fran León, presidente de la Federación de Peñas más viajera de toda la Segunda División.

«Para nosotros, coger un avión e ir a ver fútbol es nuestro pan de cada día; por eso, cuando hablamos de tener que cogerlo para ver a nuestro equipo, no nos resulta tan chocante como le puede parecer a la afición de Unionistas ahora. Sin ir más lejos, la jornada pasada, a Cáceres, fuimos unos 250 seguidores. El viaje a Salamanca —que desde 2013 no es parada para el club tinerfeño— es cita obligatoria, e iremos un número grande», advierte León, ya poniendo el foco en el próximo 10 de mayo, cuando el CD Tenerife juegue en Salamanca, en la antepenúltima jornada de Primera Federación.