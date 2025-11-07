Simón no da importancia a verse fuera del descenso: «Estaría preocupado si no viera al equipo evolucionar» El técnico de Unionistas apunta a un partido «muy complicado» ante el Pontevedra

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:02

Mario Simón, entrenador de Unionistas, valoró la racha de su equipo pero pide más: «Al final hay que valorar cada punto en esta categoría, llevamos dos empates pero son cuatro semanas sin encajar gol y seguir sumando camino del objetivo. El Pontevedra viene en dinámica positiva, de conseguir dos triunfos fuera de casa.

PONTEVEDRA

Tiene mucho peligro, no conozco a ningún equipo de la categoría que no sea competitivo. El Pontevedra tiene muy buen pie, jugadores de mucho nivel. Que suma goles a través del bloque. Es un recién ascendido pero

YELKO PINO

En creación es el jugador por el que pasa todo; si se siente cómodo es capaz de hacer llevar la pelota a los de arriba en mejores condiciones. Él lleva el ritmo del partido. En tres cuartos de campo tiene mucha llegada en segunda línea, en centros laterales acumula mucha gente. Va a ser un partido muy complicado.

FUERA DEL DESCENSO

Cuando estaba dentro no le daba importancia, se lo doy al día a día. A ver que crecemos cada sesión y cada jornada. Estaría preocupado si no viera al equipo evolucionar. Los chicos están creciendo y hay que ser optimistas, independientemente de que te vuelvas a ver ahí o no.

FALTA DE GOL

Estamos creando, si no creáramos estaríamos más preocupados. En el último partido tuvimos 5 o 6 ocasiones claras. Somos un equipo alegre. Estamos en un punto donde los jugadores se sienten cómodos en el campo.

LÍNEA DEFENSIVA

Tenemos poco más, el tema de centrales siguen con su recuperación. Nos estás dando buen rendimiento la gente, llevamos cuatro partidos sin encajar. A priori cambiará poco.

SUSTITUTO DE PALMERO

Es una situación de la dirección deportiva. Es verdad que se nos junta esto y la lesión de Prada, que nos condiciona. Estamos solo 4 atrás y jugando un lateral a pierna cambiada, que aunque lo haga muy bien te condiciona. Es una necesidad pero no hay situaciones clara.

ALINEACIÓN INDEBIDA

El club hizo lo correcto. Es una situación ilegal en el que pasan casi dos minutos; el árbitro reanuda dos veces el encuentro, estemos de acuerdo o no tenemos que acatar lo que dice el juez del partido, que es el árbitro. Es extraño que no salga del campo.