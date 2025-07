Las sensaciones de Oriol Riera, ante su primer test con Unionistas: «Es una buena prueba de fuego, sobre todo a nivel defensivo»

Iván Ramajo Salamanca Martes, 29 de julio 2025, 18:23 Comenta Compartir

Oriol Riera y su Unionistas (que este martes se ha 'catado' el césped natural del Reina Sofía) se enfrentan este miércoles a su primer test de preparación, tras dos semanas y media de preparación. El primero duelo del curso, de carácter amistoso, será frente a la Real Sociedad B de Segunda División en los campos de Varea (La Rioja) a partir de las 19:30 horas. A este choque viajarán (el bus de la expedición blanquinegra partirá de Salamanca a las 14:00 horas) todos los jugadores de la primera plantilla más los canteranos Fon, Toni, Rafa, Huguito, Tomás, Miki y Óscar Lorenzo.

En este sentido, el entrenador blanquinegro ha señalado que la prueba en Varea será «de fuego»: «Tengo muchas ganas de poder verlos en acción, en un partido real, donde ya no sea entrenar, sino competir contra un equipo. Además, es un equipo que lleva junto tiempo y que nos pondrá a prueba a nivel defensivo. Nos permitirá ver en qué momento estamos, en qué situación estamos, qué debemos mejorar, qué han incorporado bien. Es una prueba de fuego buena para jugar contra ese equipo que nos tendrá la mayor parte del partido en una situación defensiva, que es algo que podemos encontrarnos durante el año. Creo que podremos tomar muchas notas y tener muchos «clips» para poder guiar a los chicos y poder enseñarles y seguir mejorando colectivamente», apuntó.

Ampliar Palmero durante el tramo de la sesión de este martes celebrada sobre el césped natural del Reina Sofía.

Con respecto a las dos primeras semanas de trabajo, Riera dijo estar «muy contento»: «La verdad es que estamos sumando efectivos y poco a poco vamos teniendo más gente. Pero estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo, muy contentos con las ganas y la predisposición que tienen para incorporar nuevos conceptos y hacer cosas diferentes a lo que están acostumbrados, que no es nada fácil. Muy contento, la verdad es que es un grupo estupendo y con muchas ganas ya de poder enfocarnos en una semana de partidos».

Por último, no quiso dejar pasar por alto a los jugadores de cantera que están completando las sesiones: «Tengo aquí nueve o diez chicos y hemos incorporado alguno más. Contentos. La sensación es que están preparados para competir en Tercera RFEF. Tenemos algún juvenil también, que conozco la categoría, también preparados. Han asumido muy bien las cargas, que era algo que teníamos dudas, así que, bueno, contento con todos ellos. Irán participando durante el año, no tengo ninguna duda de que serán partícipes, sobre todo en entrenamientos, y bueno, ¿por qué no tener la situación de poder estar en el primer equipo? Cada uno se lo gana y se lo pierde en el césped y entrenando bien. Así que, de momento, muy contento con ellos, su predisposición, sus ganas. Algunos de ellos incluso trabajando por las tardes y en las mañanas estando aquí, así que bueno, para mí me parece un orgullo poder tenerlos y poder seguir entrenándoles, poder seguir haciendo que los chicos sigan creciendo, incorporando nuevos conceptos, y para mí eso es lo más importante».

Temas

Unionistas de Salamanca