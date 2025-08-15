Riera antes de medirse con el Guijuelo: «Será un partido difícil por los diferentes contextos que habrá y porque la fatiga va a aparecer» El primer entrenador de Unionistas atendió a los medios de comunicación en la previa del último duelo de la fase de grupos de la Copa RFEF, que mide este sábado, desde las 20 horas, a salmantinos y chacineros

Oriol Riera, entrenador de Unionistas, compareció en la previa del último encuentro de la fase de grupos de la Copa Federación, donde los blanquinegros se medirán este sábado 16 de agosto, desde las 20 horas, al Club Deportivo Guijuelo en el estadio municipal Luis Ramos. Riera habló de lo «complicado» que será el encuentro por aspectos como el césped (artificial) o la fatiga de sus pupilos tras una intensa semana de trabajo.

- Ponen el foco, de nuevo, en un partido oficial. Esta vez, ante el CD Guijuelo en Copa RFEF

«Sí, además es un cambio bastante importante por lo que es el contexto del campo. Pasamos de una superficie a otra, otra vez, y eso tiene su parte de dificultad, ya no por el aspecto condicional físico, que también forma parte. Cojo la parte positiva y creo que es un partido que puede ayudar a los chicos a verse en contextos diferentes, en contextos de más caos y de más duelo y que les ayude a seguir progresando»

- Factores como el tapete o también, que se miden ante un nuevo equipo de inferior categoría

«Estos partidos son muy complicados porque uno tiene mucho que perder y otro poco. A la vez se suma el campo artificial, a la vez se suma que llegamos con una semana de muchísima carga. Hoy incluso los chicos llevan unas 2 horas entrenando. Así que sé de la fatiga que se jugó el miércoles pasado, sé de la fatiga que se jugó la mañana, y nosotros, a pesar de que es un partido de competición y que le damos importancia, también le damos mucha importancia a preparar bien a los chicos en pretemporada. Será un partido difícil por el contexto y porque la fatiga va a aparecer»

- ¿Qué le pide al equipo para este compromiso?

«Lo que busco es que el equipo tenga identidad y que sea reconocible en lo que hace en este partido y en todos los que haya. A veces se juega de otra manera, pero que la identidad y el reconocimiento sea el mismo. Sí que es cierto que para mí los rivales son importantes y en Liga también, pero yo le doy mucha importancia a lo mío, a lo que tengo, a que tengan esa identidad que, por supuesto se varían cosas respecto al rival, pero que se dé importancia a sí mismos. Al final el que juega es uno mismo y que sea el rival el que tenga que estar enfocado en lo que hacemos nosotros»

- En 15 días regresa la competición doméstica, ¿cómo está el equipo?

«Lo veo en crecimiento, lo veo mejor que hace una semana atrás creo que aún nos falta muchísimo para ser un equipo con una identidad fuerte y competitivo al máximo. No es una pretemporada fácil, hemos tenido rivales de Segunda RFEF, de Tercera RFEF y el primer uno de Segunda División, pero nos faltan esos partidos contra equipos de nuestra categoría que nos van a exigir un contexto determinado, al final los contextos de otros equipos son diferentes. Estamos a la expectativa de ver en qué ritmo estamos, en qué nivel estamos. Creo muchísimo en lo que estamos formando, pero estamos lejos aún»

- Llegada del pivote, o un perfil luchador en la medular.

«La batalla y la guerra la tienen que dar el colectivo, en la manera que tiene de jugar y de estar en líneas juntas y de relacionarse. Ahí es donde está la gran guerra. No creo mucho en el jugador único defensivo, sino creo que la fortaleza está en el equipo en general. El pivote está cerca, llevamos tiempo con él. Hace falta que lo tengamos aquí, pero lo tendremos. Así que al final es seguir con la dinámica que estamos haciendo e intentar que todos entiendan el rol que tienen en cada situación y lo que pueden llegar a hacer a nivel defensivo. Veremos qué oportunidades de mercado haya hasta el final. De momento muy contento con lo que tenemos, con la aparición del pivote que está cerca y veremos si podemos hacer algo a última hora«

- Más sobre la plantilla

«Tenemos perfiles muy diferentes, no tenemos dos laterales iguales, no tenemos dos mediocentros iguales. Tenemos mucha variedad, incluso con jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, incluso si miras los puntas, tenemos dos puntas de perfil muy diferente. A mí me gusta la variedad que pueda tener una plantilla porque de ahí puedes sacar muchísimas cosas y puedes ser imprevisible hacia los rivales. Tenemos el equipo necesario para competir bien.

- Sobre el mercado de fichajes

«Cada uno no firma a veces lo que quiere, sino lo que puede. Estamos en un contexto económico donde de lo que hemos firmado estamos convencidos y creemos que nos puede dar mucho. Más allá de eso, jugadores de más presupuesto pues no hemos podido alcanzar, incluso equipos como Talavera, Tarazona, nos han quitado posibilidades de jugadores porque económicamente no podíamos llegar. Ahora bien, estamos convencidos al 100 % con todos ellos.

¿Qué nos faltan cosas? Pues seguramente. Nos faltan cosas en muchos sitios, pero somos un colectivo que lo tenemos que superar a nivel colectivo, no a nivel individual. Veremos al final qué fortalezas y debilidades tenemos. Creo que fortalezas tenemos muchas, debilidades también, así que identificarlas bien e intentar superarlas«