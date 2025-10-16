Reencuentro con el Tenerife, el rival de las cicatrices, 4.561 días después El conjunto insular fue el último rival con el que se vio las caras la Unión Deportiva Salamanca: desde el triste 14 de mayo de 2013 no se habían vuelto a enfrentar a un club local. También fue el último rival en Primera División

Pasillo de los jugadores de la UDS al Tenerife en el último choque de su historia el 14 de mayo de 2013.

Iván Ramajo Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 12:51 Comenta Compartir

Igual que el Elche es el rival de los mejores momentos de la historia del fútbol local (estrenó el estadio Helmántico y la Primera División para la UDS… y luego fue el primer conjunto de LaLiga en jugar en el Reina Sofía), el CD Tenerife es el conjunto del recuerdo más amargo para el aficionado al fútbol en Salamanca.

El nombre del conjunto del Heliodoro Rodríguez López está ligado a los momentos más negros de la UD Salamanca, como el último choque —hasta la fecha— del fútbol local en Primera División, el 9 de junio de 1999, que acabó 1-2 a favor del conjunto isleño (aquel último tanto de la UDS en Primera fue obra de Vellisca a 34 minutos del final). Pero, especialmente, al último duelo de la historia del conjunto blanquinegro, en la inolvidable cicatriz del 14 de mayo de 2013.

Desde entonces, el CD Tenerife había quedado como un mal sueño, como el rival de las despedidas, hasta que este próximo sábado los insulares vuelvan a enfrentarse a un conjunto de Salamanca. Unionistas será el primer equipo local que se vea las caras con los blanquiazules —el club que le reventó las Ligas al Real Madrid en la década de los 90 y se las entregó en bandeja al Barcelona de Cruyff— desde aquel último partido de la Unión en el Helmántico.

3º CLUB LOCAL EN JUGAR EN TENERIFE Unionistas se convertirá este domingo en el tercer club local con el que se vea las caras el CD Tenerife en partido oficial. A los 35 encuentros disputados frente a la UD Salamanca, hay que sumar los 2 que jugó con el CD Guijuelo en el curso 2012/13 en la extinta Segunda B, en los que los chacineros sumaron un empate en el Municipal (0-0) y dieron la campanada al ganar 1-2 en el Heliodoro Rodríguez López.

Han pasado 4.541 días desde aquel último partido entre Tenerife y el fútbol salmantino. Y mucha tela que cortar por el medio. Son 12 años, 5 meses y 5 días.

Pese al paso inexorable del tiempo, Salamanca sigue formando parte de la historia del conjunto chicharrero: de hecho, a día de hoy es el club número 25 contra el que más veces se ha visto las caras, con un total de 36 encuentros, los mismos que, por ejemplo, frente al Valencia.

Ambos clubes se enfrentaron en todas las competiciones: desde la Copa del Rey hasta la Segunda B, pasando por Primera y, especialmente, por la Segunda División.

Hay que bucear 65 temporadas en el tiempo para encontrar el primer duelo entre Tenerife y Salamanca. Fue el 12 de octubre de 1960, en la ronda previa de la Copa del Rey, que acabó con la eliminación de la UDS en el Heliodoro Rodríguez López tras empatar 1-1 en el primer choque disputado en el Calvario, con gol de Pinilla (minuto 16) para los blanquinegros y empate de Domínguez para los chicharreros en el minuto 74. Los insulares jugaron un encuentro bronquísimo, según la crónica de La Gaceta del día siguiente.

A partir de ese encuentro llegaron otros 35 más, con 14 triunfos para el CD Tenerife, 11 empates —con ese resultado se despidió la Unión del Helmántico— y 11 victorias para la UDS.