Así queda la clasificación del Grupo 1 de Primera RFEF: Unionistas, con puntos de salvación aunque sigue en descenso Los blanquinegros suman 10 puntos, los mismos que suma el Arenteiro que ocupa la 15ª posición

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 21:16 Comenta Compartir

Pese a que Unionistas suma (este domingo 1 punto) y sigue, no es capaz de salir de los puestos de descenso en lo que lleva metido desde la primera jornada de Liga. Aunque la racha de tres choques puntuando, eso sí, le permite rozar con la yema de los dedos esa posibilidad, ya que ha cerrado esta jornada 9ª con los mismos 10 puntos que ahora mismo tiene el Arenteiro y que es el conjunto que marca el límite con los puestos que determinarán qué cinco equipos bajan a Segunda RFEF al término de la temporada.

La situación está tan apretada en el Grupo 1 de Primera Federación, que el playoff -puestos que hoy nadie mira en el Reina Sofía- está a tan solo 4 puntos vista.

El CD Tenerife sigue siendo el líder de la Liga, aunque ya no tan destacado, tras pinchar nuevamente esta jornada y seguir con los mismos 19 puntos que tenía antes de verse la jornada anterior frente a Unionistas. 17 suman el Celta Fortuna y el Racing de Ferrol, que son ahora mismo sus máximos perseguidores. Cierran los puestos de fase de ascenso, el Real Madrid Castilla, que suma 4 choque seguidos ganados, y el Barakaldo, con 14 puntos. Los mismos que suma el Real Avilés Industrial, que es ahora mismo quinto y se queda fuera de esa parte alta de la tabla.

Entre La 7ª y la 18ª posición tan solo hay dos puntos de diferencia: 12 suma por el Zamora tras golear al Bilbao Athletic y los mismos que Unionistas, 10, la AD Mérida, pero con peor golaveraje.

RESULTADOS DE LA JORNADA 9

Arenas Club 3 — Guadalajara 0

Arenteiro 0 — Pontevedra 0

Barakaldo 2 — Tenerife 0

Cacereño 0 — Ourense 0

Celta Fortuna 2 — Racing Ferrol 1

Mérida 0 — Ponferradina 0

RM Castilla 2 — Real Avilés 0

Talavera 2 — Osasuna Promesas 0

Unionistas 0 — Lugo 0

Zamora 4 — Bilbao Athletic 1

PRÓXIMA JORNADA

Unionistas buscará su segundo triunfo a domicilio en Lezama, campo en el que el curso pasado amarró la salvación in extremis con su victoria 0-1 y que ahora, un curso después, se antoja como clave por la mala dinámica en la que se encuentran los cachorros del Athletic. El filial rojiblanco, suma 9 puntos, y lleva sin ganar desde el 20 de septiembre, desde entonces suma 4 derrotas y 1 empate.